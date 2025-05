Momente de panică pentru fiica Iuliei Albu. Mikaela se afla într-unul din trenurile care s-au ciocnit la Constanța: “Este absolut îngrozitor”

Mikaela, fiica Iuliei Albu, se afla într-unul dintre cele două trenuri care s-au ciocnit la gara din Constanța. Adolescenta a fost în stare de șoc după acest incident.

Fiica Iuliei Albu, momente de panică. Mikaela se afla într-unul dintre trenurile care s-au ciocnit la Constanța

Duminică, 4 mai, , iar numărul de călători era unul destul de mare, astfel că autoritățile au decis să activeze Planul Roși de Intervenție.

ADVERTISEMENT

Unele victime au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma impactului, iar altele au fost evaluate de către medici. , a s-a aflat într-unul dintre trenuri.

După acest incident, Iulia Albu a făcut câteva declarații despre starea fiicei sale, care era într-o excursie cu colegii de la școală. Unii dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma rănilor suferite.

ADVERTISEMENT

Cât despre Mikaela, adolescenta este în stare de șoc și nu i-a oferit mamei sale prea multe detalii. Iulia Albu a transmis că este îngrijorată pentru fiica ei, dar și pentru colegii săi.

“Este absolut îngrozitor ce s-a întâmplat, este ridicol să se întâmple aşa ceva în 2025. Ca mamă sunt profund îngrijorată atât pentru Mikaela care este în stare de şoc, cât şi pentru ceilalţi copii care au suferit lovituri destul de puternice.

ADVERTISEMENT

A fost un accident grav, norocul Mikaelei a fost că avea un bagaj foarte greu şi a rămas printre ultimii copii care urmau să urce”, a declarat fosta concurentă de la Asia Express pentru .

ADVERTISEMENT

Ce a vrut să facă Iulia Albu

Imediat după ce a aflat despre cele întâmplate la Constanța, Iulia Albu a vrut să meargă cu mașina până la fața locului, însă nu ar fi reușit să ajungă în timp util. În schimb, a trimis acolo o persoană apropiată din Constanța, care să stea cu Mikaela până la plecarea următorului tren.

“Nu ştiu foarte multe detalii, primul meu gând a fost să mă urc în maşină şi să plec, dar nu as fi ajuns niciodată la timp, am trimis pe cineva din Constanţa care îmi este un prieten foarte apropiat să stea cu ea, până o să plece cu următorul tren. Eu eram în timpul unei fimări, am oprit absolut tot”, a mai spus Iulia Albu.

După incidentul de la Constanța, autoritățile au anunțat că 7 persoane au fost transportate la spital. Alte 28 de persoane au primit îngrijire din partea cadrelor medicale. Cele două trenuri implicate în accident au fost retrase din circulație pentru a efectua verificările tehnice necesare.