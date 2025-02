Momente de panică pentru Roxana Ciuhulescu. A fost nevoită să spargă ușa casei mamei sale

Fosta gazdă a emisiunii ProMotor, de la Pro TV, a avut parte de momente de panică. Roxana Ciuhulescu a fost nevoită să spargă mamei sale. S-a întâmplat după ce femeia nu i-a mai răspuns la apelurile telefonice. Ce a pățit aceasta.

Roxana Ciuhulescu, clipe de coșmar cu mama sa

Roxana Ciuhulescu și-a deschis sufletul și a povestit prin ce a trecut la început de an. Vedeta a trecut prin stări de nedescris atunci când nu a mai putut să ia legătura cu femeia care a adus-o pe lume.

Bătrâna nu i-a răspuns la telefon și nici la soneria de la casă. Moderatoarea s-a văzut nevoită să apeleze la ajutor de specialitate pentru a sparge ușa de la intrare. În felul acesta a putut păși în locuința unde se găsea mama sa, singură.

Evenimentul a avut loc pe data de 2 ianuarie. În acea perioadă prezentatoarea ar fi trebuit să se pregătească de vacanță cu familia sa. Starea în care și-a găsit părintele în casă a făcut-o să dea puțin înapoi.

„Am găsit-o într-o stare… nu se mai putea ridica de jos, comunica, dar era de câteva ore pe jos, a făcut o pneumonie interstițiară, o viroză pe care a luat-o de la o prietenă și care a evoluat.

A dus apoi la pneumonie, dar când ai deja 70 plus evoluează, probabil, mai repede. A fost un început de an foarte greu, mi-a fost frică pentru ea pentru că nu mai răspundea la telefon”, a spus Roxana Ciuhulescu pentru .

Roxana Ciuhulescu: ”Am crezut că fac eu infarct în fața ușii”

„Din momentul în care am ajuns în fața ușii și până am reușit să spargem ușa cu o echipă specializată am crezut că fac eu infarct în fața ușii. Când am găsit-o pe jos și am văzut că nu avea putere să se ridice, mi-am dat seama cât de neputincioși suntem!

A fost greu! Este singurul meu părinte pe care îl mai am, tata s-a stins când eu aveam 10 ani, a murit în ’89 și îmi doresc să o am pe mama alături de mine cât mai mult timp…”, a completat Roxana Ciuhulescu.

În momentul de față, starea de sănătate a femeii este una mai bună. Vedeta i-a achiziționat un cadru pentru a se deplasa mai ușor. Mai mult, are alături și o persoană care o ajută atunci când are nevoie de puțin ajutor.