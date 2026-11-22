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Duminică, la jumătate de oră după miezul nopții, s-a disputat finala din Copa Sudamericana dintre Atletico Mineiro (Brazilia) și Boca Juniors (Argentina). Trofeul a fost câștigat de echipa din țara lui Leo Messi, iar Leandro Paredes (32 de ani), unul dintre starurile de la naționala Argentinei și de la Boca Juniors, a leșinat în timp ce dădea interviul de la finalul meciului.

Leandro Paredes a leșinat după ce Boca Juniors a câștigat Copa Sudamericana

Copa Sudamericana este echivalentul competiției UEFA Europa League. Finala s-a disputat în Columbia, la Barranquilla, unde temperaturile resimțite în această perioadă a anului pot ajunge chiar și la 35 de grade pe timpul zilei. Boca nu i-a dat nicio șansă lui Atletico Mineiro încă de la început. Argentinienii au deschis scorul în minutul 12, dar golul lui Ascacibar a fost anulat pentru ofsaid.

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Același fotbalist puncta 4 minute mai târziu, iar de această dată reușita sa a fost validată. Scorul pauzei a rămas 1-0, însă Boca a mai lovit o dată, imediat după reluarea partidei. Miguel Merentiel a dublat avantajul, iar la final argentinienii au câștigat cu scorul de 2-0. În acest meci, Leandro Paredes, unul dintre starurile echipei, a jucat doar o oră, însă la final a provocat panică în timpul flash-interviului.

Din cauza căldurii și a entuziasmului, mijlocașul cu trecut la PSG, Juventus și AS Roma a leșinat. Paredes părea să nu aibă nicio problemă la începutul interviului, dar pe măsură ce vorbea starea sa se schimba vizibil. Dintr-odată, el a căzut din picioare și a creat panică în rândul a milioane de fani care priveau triumful favoriților de la televizor. Din fericire, el și-a revenit destul de repede, iar specialiștii au dat vina pe căldura din Columbia.

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EL SUSTO DE PAREDES Leandro lo dejó todo, hasta la última gota de esfuerzo, y en la nota con @m_benedetto se desvaneció. El capitán de Boca está bien y se retiró de la nota por sus propios medios. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS https://t.co/WXl3yxygUX — DSPORTS (@DSports)

Leandro Paredes, printre cei mai huliți argentinieni la CM din 2026

Deși îl are în componență pe Lionel Messi, unul dintre cei mai iubiți fotbaliști din lume, alături de Cristiano Ronaldo, foarte mulți fani neutri s-au întors împotriva Argentinei la CM din 2026. Stilul provocator al sud-americanilor, dar și ideea că octuplul câștigător al Balonului de Aur ar fi împins de arbitri pentru a câștiga încă un Campionat Mondial i-a făcut pe iubitorii fotbalului să-și dorească ca Argentina să plece acasă cât mai repede.

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Acest lucru nu s-a întâmplat, iar naționala lui Leo Messi a pierdut abia în finală, împotriva Spaniei. De-a lungul meciurilor, , mai ales din cauza atitudinii sale protectoare față de colegi, în special față de starul lui Inter Miami. În finală, după ce meciul s-a soldat cu victoria Spaniei, când a dat de pământ cu Gavi.