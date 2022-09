Momente de spaimă pentru Carmen Harra. Vila sa din America a fost spartă și incendiată

Carmen Harra (67 ani) a dezvăluit că de curând vila sa din Miami i-a fost spartă și incendiată. Vedeta s-a speriat extrem de tare și a apelat la poliție.

Carmen Harra: ”Cineva mi-a dat foc, aruncându-mi benzină în spatele casei”

Faimosul astrolog a precizat în cadrul unui interviu că cineva i-a aruncat benzină în spatele casei, acolo ea observând din sufragerie un foc uriaș. În cele din urmă, a aflat cine i-a vrut răul.

”Eram în sufragerie și am privit spre hol, moment în care am observat un foc uriaș. A venit poliția și am reușit să stingem focul.

Cineva mi-a dat foc, aruncându-mi benzină în spatele casei”, a spus Carmen Harra înspăimântată la Antena Stars, potrivit

Câți bani i-au furat hoții din casă lui Carmen Harra

Carmen Harra a mai dezvăluit cum tot de curând hoții au dat buzna în casa sa din America. Aceștia au intrat în locuință și au furat tot ce au putut, inclusiv bijuterii în valoare de 30.000 de dolari.

De când vila i-a fost spartă, Carmen Harra a luat măsuri de precauție. Peste tot și-a amplasat camere de luat vederi, pentru a-i prinde mai ușor pe răufăcători.

”Tot casa mi-au spart-o, decupându-mi geamurile, apoi au intrat. A pornit alarma și au furat ce au putut.

Nu au găsit lucruri de mare valoare, însă, au furat de 30.000 de dolari în bijuterii. De atunci eu am plantat în toată casa camere”, a mai mărturisit vedeta.

Carmen Harra are permis de port armă

Mai mult, pentru a se asigura că viața nu îi va fi afectată, vedeta și-a luat pistol și a urmat cursuri pentru a învăța să tragă cu arma. Astfel, în prezent are permis port armă.

, s-a remarcat de-a lungul timpului, în lumea showbiz-ului, ca o prezicătoare.

De ani buni locuiește în Miami, unde are o vilă impozantă. Totodată, mai este cunoscută publicului și ca artistă, deoarece în trecut a fost membră a trupei Trio Express.