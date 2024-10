Momente de tensiune pentru Cătălin Moroșanu. Ce decizie importantă așteaptă luptătorul de la soția lui: ”Fac asta săptămânal”

De la debutul în K1, din 2007, Cătălin Moroșanu face naveta București-Iași pentru a fi alături de familia lui. Asta, chiar și atunci când cariera lui sportivă era în plin apogeu. După atâția ani, Moartea din Carpați speră ca soția și cei doi copii să îl urmeze în capitală, unde să îi poată avea alături zi de zi.

Soția lui Cătălin Moroșanu lasă Iașiul pentru ai fi alături luptătorului:

, a muncit zi și noapte pentru a-și face familia mândră. A pus cărămidă cu cărămidă și a ajuns astăzi să își deschidă în București trei săli de luptă: Academia Cătălin Moroșanu. A gustat și din politică puțin, dar pugilistul la categoria grea și-a dat seama că viața lui este sportul.

Așa se face că, luptătorul este mereu pe drumuri. Și în momentul în care a fost contactat de FANATIK, Cătălin era în mașină conducând să mai rezolve niște probleme.

”Sunt zi de zi cu treabă. Am deschis și a treia sală a academiei mele în sector 3. Mai am una în Chiajna, am una la RomExpo. Mă ocup cu gala, că pe 12 octombrie am gala la Târgu Jiu, mă ocup de organizare. Sunt mereu pe drumuri, mă duc în stânga, în dreapta. Trebuie să mă duc la antrenamente, la cursurile cu elevii. Dar fac totul cu plăcere”, a mărturisit Moroșanu.

Moro: ”Pe viitor o să vină soția mea în București”

Deși are o viață agitată, aceasta nu uită nicio secundă de familia lui. Sacrifică orice, oricând numai să îi aibă alături. Din acest motiv Cătălin Moroșanu face naveta săptămânal să îi vadă și să petreacă timp alături de ei. Mai ales că fiica Natalis este adolescentă, iar Patrick Nicolas împlinește trei anișori chiar pe 1 decembrie. Întrebat dacă vreodată îi va avea alături zi de zi, pugilistul spune, cu bucurie, că pe viitor speră ca soția, Georgiana, și copiii să se mute în București. Însă, .

”Ca să îmi văd familia fac naveta Iași-București săptămânal. Stau o săptămână la Iași, una la București. În momentul când am timp liber, când am evenimente mă duc o dată la două săptămâni și stau cu ei. Poate pe viitor o să vină soția mea în București. Doar că, ea fiind medic stomatolog are acolo clienții ei și e mai dificil. Băiatul meu crește frumos. Fata este la liceu. Totul e ok în familia mea, totul este bine”, a dezvăluit Cătălin pentru FANANTIK.

Ce înseamnă familia pentru Moartea din Carpați?

Fostul concurent de la Survivor continuă și explică ce înseamnă familia pentru el și, mai ales, de ce are nevoie să îi aducă aici, în Capitală, alături de el.

”Va veni momentul să plece la facultate! O să vedem atunci exact. O să luăm o decizie care să fie bună pentru toată lumea. Deocamdată, suntem cum suntem. Pe viitor, poate, na, o să vină și ea la București. O să vină toată familia. Deocamdată rămâne așa. Dar în viitor, poate. Îți dai seama că trebuie să stăm în familie. Familia e cea mai importantă și în familia ai căldură sufletească. Ai absolut toate lucrurile care te-au făcut pe tine să progresezi, să faci lucruri bune”, a mai declarat Moroșanu.

Cum este și firesc, cu toții ne întrebăm de ce nu a renunțat pugilistul la București, pentru a-și deschide sălile de antrenamente în Iași. Fără nicio ezitare, atunci când s-a pus problema aceasta, Cătălin Moroșanu a dezvăluit că, adevăratul motiv constă în faptul că, nu vrea să îi facă nicio secundă concurență omului care l-a făcut cine este astăzi. Moro se referă la mentorul lui, Mihai Constantin.

Cătălin Moroșanu: ”Nu fac chestia aia doar ca să încasez”

Se pare că nicio secundă nu au fost banii cei care l-au mânat în viață, din contră. Finanțele mereu au fost pe locul doi. Pasiunea și plăcerea au fost cele care l-au determinat să deschidă fiecare sală a academiei sale.

”Pentru că acolo este mentorul meu, Mihai Constantin, antrenorul meu. De aceea nu pot deschide la Iași o academie. Nu pot să îi fac concurență mentorului meu. Nu o să fac așa ceva. El este omul care m-a crescut. Am un respect foarte mare față de Mihai Constantin. Plus că, eu în București am realizat toate lucrurile. Aici mi-am făcut promoții, aici mi-am făcut sălile.Ceea ce fac eu, fac din pasiune, din plăcere. Și banii vin de la sine, nu fac chestia aia doar ca să încasez. Dacă faci un lucru din plăcere, îți vin și banii după aia”, a încheiat Moro.