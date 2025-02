Momente delicate pentru o concurentă de la Survivor, la întoarcerea în România! Partenerul a certat-o

O concurentă de la Survivor a avut parte de momente destul de intense la întoarcerea în România, când s-a revăzut cu familia. FANATIK știe ce i s-a întâmplat.

O concurentă de la Survivor România, momente delicate la revederea cu familia

Ema Kovacs, prima eliminată din , iar acum dezvăluie noi lucruri, legate de cum a fost primită de cei dragi.

a spus că a avut ceva emoții când și-a revăzut cei doi copilași. Chiar dacă nu a lipsit mult de acasă, fetița ei i-a simțit lipsa și a fost destul de supărată pe ea. La început, micuța nici nu a vrut să stea în brațele ei, însă pe urmă s-a reapropiat de mamă. Totodată, soțul ei, Răzvan, a certat-o nițel pentru că nu s-a zbătut mai mult în probele din emisiune, având pretenția să ajungă cât mai departe posibil.

Ema Kovacs, respinsă la început de fiica ei: „Îi înțeleg frustrarea, este încă mică și schimbările o afectează”

„A fost emoționant și, în același timp, neașteptat. Noah a venit direct la mine, însă Luna a fost mai reținută, ceea ce m-a surprins. Nu a vrut să stea în brațele mele la început, părea puțin supărată că am lipsit atât de mult.

Am luat-o în brațe, am pupat-o, dar tot cu tatăl ei a ales să doarmă prima noapte. Îi înțeleg frustrarea, este încă mică și schimbările o afectează. Răzvan a fost, bineînțeles, încântat că am revenit și că îl pot ajuta din nou cu responsabilitățile de acasă, dar m-a și certat puțin că nu am luptat mai mult în competiție”, a dezvăluit prima concurentă eliminată de la Survivor, în exclusivitate pentru FANATIK.

Totodată, întrebată dacă are vreun regret legat de participarea ei, dat fiind că a ieșit mai repede decât se aștepta toată lumea, Ema spune că atât i-a fost scris să stea în emisiune: doar trei episoade.

„Nu am regrete. Mi-am jucat șansa atât cât mi-a fost scris, iar experiența Survivor nu se limitează doar la cât de departe ajungi. Am fost aleasă dintre atâția oameni să trăiesc această aventură, așa că mă consider o câștigătoare din start.

Chiar dacă parcursul meu s-a încheiat devreme, mă voi bucura de fiecare moment și din fața televizorului. Aștept cu nerăbdare să-l felicit pe câștigător și să fiu alături de el în finală”, ne-a spus fosta concurentă de la Survivor.

Ema, răspuns pentru haterii care au criticat-o pentru că nu și-a dat interesul în emisiune: „Nici noi nu ne înțelegem pe deplin gândurile”

Ema le-a răspuns și haterilor care au criticat-o pentru că nu și-a dat interesul suficient în concurs. Tânăra ne-a spus că din fața televizorului e foarte ușor să judeci, dar acolo toate emoțiile se amplifică, iar conviețuirea în junglă e mult mai grea decât cred unii.

„Cred că este normal ca fiecare să aibă o percepție diferită asupra unui concurs atât de complex. Uneori, nici noi nu ne înțelegem pe deplin gândurile, darămite să fim pe aceeași lungime de undă cu ceilalți. Eu mi-am dorit să trăiesc această experiență autentic, în felul meu. Contează foarte mult cum ești văzut de public. Însă doar cei care sunt acolo pot înțelege cu adevărat prin ce treci. Ceea ce este important este ca oamenii să se bucure de show. Să ne urmărească și să trăiască alături de noi intensitatea competiției”, ne-a mai spus Ema Kovacs.

Cu toate că a stat puțin în emisiune, Emei îi este deja dor de tot ce a trăit acolo. „Deja îmi este dor de tot! Când mi-am desfăcut bagajele, hainele încă miroseau a nisip și a apă. Chiar dacă am petrecut un timp scurt în competiție, am trăit intens fiecare moment. E o experiență care te schimbă și care îți rămâne în suflet”, ne-a mărturisit ea.