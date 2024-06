Momente dificile pentru Adela Popescu. Ce diagnostic a primit mama vedetei: ”M-am rugat la Dumnezeu”

Adela Popescu este una dintre cele mai apreciate vedete din România. Deși în general este o fire destul de deschisă, iată că până acum a ținut ascunse niște detalii privind starea de sănătate a mamei sale.

Momente dificile pentru Adela Popescu

Adela Popescu este căsătorită cu Radu Vâlcan, alături de care are o familie superbă. , dar și despre cum se descurcă în rolul de mamă.

Ce nu știu mulți e faptul că Adela Popescu a fost nevoită să treacă prin moment dificile. La mijloc a fost mama sa. Dezvăluirile au fost făcute având în vedere un eveniment recent pentru femeile bolnave de cancer.

Adela Popescu credea că mama sa . Au fost perioade încărcate de emoții, de investigații, însă vedeta nu și-a pierdut nici măcar pentru un moment credința și a sperat.

Iar ulterior, lucrurile s-au aranjat în bine. Într-un interviu acordat pentru , Adela Popescu a dezvăluit că în final a fost alarmă falsă. Practic nu acela a fost diagnosticul. Chiar și așa, nu va uita prea curând perioada prin care a trecut.

Ce a pățit mama vedetei

Printre altele, ea le-a recomandat tuturor să facă controale regulate. Sunt șanse de supraviețuire destul de mari când boala e descoperită la timp. Astfel, este esențial ca orice persoană să facă verificări din când în când.

„Am avut de curând o perioadă în care am avut emoții cu mama mea, dar au fost doar emoții și atât… Am făcut niște investigații mai amănunțite. Cert este că în perioada aceea am testat un pic ce înseamnă să fii pe muchie de cuțit. Și unii oameni chiar trec prin asta cu adevărat. Eu m-am rugat la Dumnezeu și la mine a fost, din fericire, doar o alarmă falsă.

Dar perioada până ne-am lămurit… a fost ceva de nu mai aveam aer. Pe de altă parte, noi suntem la vârsta la care genul acesta de «evenimente» încep să apară, la părinții noștri, chiar și de vârsta noastră, spre 40 de ani. De aceea, e bine să mergi la control.

De exemplu, cancerul de sân e unul dintre cancerele operabile, cu șanse de supraviețuire foarte mare dacă îl descoperi la timp. Și oamenii trebuie să știe că nu îi doare. Pentru că oamenii se duc la doctor doar când îi doare. La cancer doare foarte târziu, când nu mai e nimic de făcut. Dacă l-ai descoperit la început, trăiești fără dubii. Trăiești mult. Totul este să te duci la control pentru orice”, a declarat Adela Popescu, potrivit viva.ro.