Momente dificile pentru Gina Pistol. Cum se simte iubita însărcinată lui Smiley: ”Mă doare”

Gina Pistol trece prin momente dificile după ce a tras o sperietură zdravănă. Prezentatoarea „Chefi la cuțite” a căzut, arătându-le fanilor de pe rețelele de socializare cum arată echimozele pe care le-a căpătat în urma neatenției.

Iubita cântărețului Smiley a mărturisit că nu i s-a mai întâmplat asta de mai bine de 20 de ani, bucurându-se că nu a căzut în fund sau pe burtă. Cu toate acestea blondina s-a ales cu câteva vânătăi, dar și cu o durere destul de mare în zona genunchiului stâng.

Vedeta Antena 1 nu s-a accidentat foarte rău, dar și-a dat seama că perioada următoare trebuie să fie mega atentă, mai ales că sarcina este destul de avansată acum. Gina Pistol s-a plâns de durere internauților cărora le-a arătat și semnele isprăvii sale.

Gina Pistol, clipe dureroase. Blondina a căzut și s-a lovit la picior

Gina Pistol nu a mai avut timp să reacționeze, în urma căzăturii alegându-se cu câteva vânătăi care nu vor trece prea ușor. Din păcate, moderatoarea „Asia Express” resimte și durere la nivelul piciorului, mărturisind că zona respectivă este puțin umflată.

„Mi s-a întâmplat ceva ce nu mi s-a mai întâmplat de vreo 20 și ceva de ani. Am căzut! Bine că nu m-am lovit în fund sau la burtă, dar mă doare și genunchiul și șoldul de mor.

Când am spus că mă doare… uitați-vă ce minunăție de vânătaie mi-am făcut. Plus că este și foarte umflată zona, plus genunchiul” , s-a plâns frumoasa vedetă în mediul online acolo unde le-a arătat tuturor semnele.

Cel mai probabil iubita lui Smiley s-a speriat din cauza căzăturii, mai ales pentru că este însărcinată cu primul ei copil. Blondina se mișcă tot mai greu în ultima perioadă, declarând recent că se află la jumătatea drumului până când își va ține bebelușul în brațe.

Așadar, Gina Pistol este gravidă în cinci luni, lucru care o face mult mai conștientă de ceea ce urmează să se întâmplă la începutul anului următor. Prezentatoarea va deveni pentru prima oară mamă la vârstă de 39 de ani, aducând pe lume o fetiță.

Vedeta și artistul sunt împreună de mai bine de 3 ani, povestea lor de dragoste fiind ținută secretă o perioadă foarte lungă de timp. Cei doi au dat cărțile pe față în urmă cu puțină vreme când au vorbit deschis despre sentimentele lor.

