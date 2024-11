Momente dificile pentru Laura Cosoi. Fiicele vedetei au contactat un virus periculos: ”La un moment dat nu mai știam care și cum”

Ultimele zile nu au fost cele mai fericite pentru Laura Cosoi. Îndrăgita actriță a fost nevoită să acorde o atenție mai mare celor patru fiice ale ei, din cauză că au contactat un virus periculos. În mediul online, vedeta a împărtășit prin ce a trecut.

Ce probleme de sănătate au avut fiicele Laurei Cosoi

și față de care actrița își dedică mare parte din timp. Rolul de mamă o pune zilnic la diferite încercări. De curând, a fost foarte îngrijorată după ce trei dintre fiice au luat rotavirus.

Ce este rotavirusul? Provoacă gastroenterită acută, o inflamație a stomacului și a intestinelor, fiind una dintre cele mai frecvente cauze de diaree severă la sugari și copiii mici, în special în primele luni și în primii ani de viață. Așadar, este necesară o atenție sporită din partea părinților.

”Nu am mai povestit de mult. Am avut o perioadă agitată. Spun asta legat de fetițele care, pe rând, au luat tot felul de infecții și viruși. Ne luptăm de vreo două luptămâni cu rotavirus. Prima a luat Lara, apoi Cosmin și Vera, Rita spe finalul săptămânii, adică pe la mijlocul săptămânii trecute.

Acum sunt bine, totul în grafic, evident regim, știți cum este. Eu și Aida am scăpat. Vă dați seama ce zile teribile am avut și nopți. O perioadă destul de aglomerată. La un moment dat nu mai știam care și cum Cred că trebuia să-mi fac un grafic. E și greu, dar haios cu copiii”, a detaliat Laura Cosoi în mediul online.

Laura Cosoi are parte de multe provocări ca mamă

Laura Cosoi a subliniat că nu îi este ușor să se ocupe de cele patru fetițe, iar atunci când crede că poate răsufla ușurată observă cum îi apar în cale alte provocări. și și-a exprimat susținerea față de ele.

”Treci prin multe experiențe cu copii micuți. Când am zis că am terminat cu toate astea, respirăm ușurați, am terminat cu etapa de schimbat de așternuturi, ce credeți că s-a întâmplat? A făcut Lara gură mână picior. A fost și ea o zi la creșă și s-a întâmplat.

Acum e bine, avut o perioadă mai grea, dar toate trec. Vreau doar să vă spun și vă vorbesc cu mămicile care trec prin tot felul de situații. Știți cum e, cu un copil, doi, trei, patru, cu febră, cu de toate, sunt etape care trec și trebuie să le îmbrățișăm”, a mai detaliat Laura Cosoi.

Laura Cosoi a devenit mamă a patra oară în această vară. În luna iulie, actrița în vârstă de 42 de ani a născut încă o fetiță, pe care a botezat-o Aida. Laura Cosoi a optat pentru naștere naturală și susține că și-a visat la un moment dat al patrulea copil, care i-a indicat și numele.