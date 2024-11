Momente dificile pentru Oana Roman. Fiica vedetei se confruntă cu probleme de sănătate: ”Au derapat lucrurile atât de rău”

Pentru Oana Roman, anul 2024 a fost unul destul de dificil. Și se pare că lucrurile continuă. Fiica vedetei se confruntă cu probleme de sănătate, iar situația pare a fi una complicată.

Oana Roman, dezvăluiri dureroase despre fiica sa

Anul acesta Oana Roman și-a pierdut mama. . Totodată, vedeta s-a separat definitiv și de fostul ei soț, Marius Elisei. Deși cei doi s-au împăcat în repetate rânduri, fiecare și-a văzut de drumul său mai departe.

Se pare însă că cea mai afectată după separarea părinților a fost chiar fiica celor doi, Isabela. Oana Roman a tot vorbit despre cum se simte cea mică, însă se pare că de această dată au apărut și niște probleme medicale.

Vedeta le-a povestit fanilor ei calvarul prin care trece. Se pare că recent, aceasta a decis să o ducă pe fiica sa la un control pentru indicele Homa. Ulterior, ea a aflat că Isabela are rezistență la insulină.

Menționăm că această afecțiune poate duce la apariția diabetului de tip II. Iar deși vedeta nu a mai auzit până acum de așa ceva, în momentul în care a aflat diagnosticul a fost șocată.

​„Pentru Isabela, am verificat indicele Homa, care arată dacă există o rezistență la insulină. Indicele Homa nu este o analiză uzuală. Mie nu mi-a recomandat-o absolut nimeni, deși, un an de zile, m-am dus cu Isa la analize constant și repetat și nimeni nu mi-a recomandat să verific asta. Îi verifiasem tiroida, verificasem o groază de lucruri, dar nu asta.

Deci, pentru a verifica rezistența la insulină trebuie verificat indicele Homa. Eu nici măcar nu auzisem despre rezistența la insulină, habar n-aveam ce înseamnă, până când mi-a scris o doamnă un mesaj”, a dezvăluit vedeta.

Ce ar fi declanșat afecțiunea

Oana Roman le-a povestit fanilor ei cum apare rezistența la insulină. Se pare că această afecțiunile ia naștere în momentul în care se dereglează anumite lucruri în organism. Iar un șoc emoțional este suficient.

Acela a fost momentul în care vedeta și-a dat seama cât de afectată a fost fiica sa de divorțul părinților. Mai mult de atât, ea a realizat și

„Rezistența la insulină este atunci când se dereglează niște lucruri și te îngrași și cu aer și se declanșează această afecțiune ca un mecanism de protecție, pe fond de șoc emoțional și, atunci, am înțeles de ce, în ultimul an și jumătate, Isabelei i s-a întâmplat chestia asta și de ce au derapat lucrurile atât de rău și am înțeles ce am de făcut”, a mai adăugat Oana Roman, în mediul online.