Momente dificile pentru unul dintre cei mai vechi oameni de la Dinamo. Jucătorii lui Uhrin fac apel la suporteri să doneze sânge

Constantin Ologu, alias „Tyson” cum este cunoscut de către familia Dinamo, este șoferul „câinilor” de 30 de ani, însă acum trece prin momente extrem de dificile.

Tyson a fost operat de trei ori la picior și are nevoie urgentă de sânge

Octavian Cocoloș, fotograful oficial al lui Dinamo, a lansat un apel disperat pe toate mediile de socializare, pentru a-l ajuta pe Tyson, care are nevoie urgentă de sânge.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat că Tyson a trecut deja prin trei operații la picior, iar Ionel Dănciulescu este unul dintre cei care l-au ajutat cu bani pentru a trece peste aceste clipe teribile, alături de Cornel Dinu.

Chiar dacă starea lui Tyson s-a îmbunătățit, acesta are în continuare nevoie de sânge, iar actuali și foști jucători ai lui Dinamo s-au alăturat acestui de mers și fac apel la sprijinul suporterilor.

ADVERTISEMENT

Tyson, sacrificii pentru Dinamo! A condus autocarul „câinilor” cu infiltrații timp de șase luni

despre probleme de sănătate ale lui Constantin Ologu. Acesta s-a operat la șold, după ce a condus timp de șase luni cu infiltrații și a vrut să renunțe în mai multe rânduri și să se pensioneze.

Porecla i-a fost dată de către Iulian Mihăescu, iar Constantin Ologu, aka „Tyson” este șoferul lui Dinamo încă din 1991.

ADVERTISEMENT

Jucătorii lui Dinamo alături de Tyson, șoferul autocarului lui Dinamo

Alături de ofițerul de presă, Ionel Culina și de antrenorul secund Iulian Mihăiescu, Tyson este cel mai vechi om din clubul Dinamo și a câștigat respectul și dragostea tuturor.

Rând pe rând, Ionel Dănciulescu, Deian Sorescu, Gabi Torje, Mirko Ivanovski, Mihai Eșanu, Deniz Giafer, Andrei Radu, Ricardo Grigore, Marco Ehmann, Andreas Mihaiu și Geani Crețu, au postat pe paginile lor de Instagram mesaje de susținere pentru Tyson.

ADVERTISEMENT

Până și Collins Fai, fostul fundaș dreapta camerunez al lui Dinamo din perioada 2013-2016, nu l-a uitat pe Tyson și i-a transmis un mesaj pe Instagram: „Tyson, frateeeeeeeeeeee”

ADVERTISEMENT

Mesajul transmis de către Octavian Cocoloș s-a viralizat pe grupurile suporterilor dinamoviști și a fost preluat pe toate platforme de către fani: „Tyson, șoferul echipei DINAMO timp de peste 3 decenii, are nevoie de sânge URGENT! Dacă nu o puteți face, vă rog dați acest mesaj mai departe! Specificați spitalul Floreasca, pentru Constantin Ologu. FAMILIA DINAMO ÎNSEAMNĂ ȘI SĂ FIM ALĂTURI DE CEILALȚI CÂINI!”.

Dinamo și-a răscumpărat autocarul de la Ionuț Negoiță

Tyson ar putea să se întoarcă la volanul autocarului cu care a făcut mii de kilometri timp de 12 ani, după ce unul dintre sponsorii lui Dinamo, Claudiu Ciolan, a cumpărat autocarul care aparținea lui Ionuț Negoiță, așa cum .

Patronul Smile Center, sponsor oficial al lui Dinamo a dezvăluit pentru site-ul nostru cum a reușit să se readucă acest simbol în proprietatea lui Dinamo: „Autocarul va fi pus la dispoziție gratuit. Va fi trecut pe societatea de fotbal pe care o voi face eu. Eu nu vreau niciun ban și trebuie să mă ocup eu de toate costurile de mentenanță și întreținere.

Dinamo nu va plăti clar nimic … chiar dacă va fi dat într-o formă sau alta, pentru că trebuie să circulăm legal… deci dacă va fi un contract de închiriere pe o sumă modică, 1 leu de exemplu, chiar și acel leu într-un fel sau altul tot de la mine va veni. Din cauza asta cred că au fost zvonuri că ar fi dat în chirie clubului.

I-am ajutat cu autocarul, pe care am reușit să îl cumpărăm pentru suma de 50.000 de euro cu TVA inclus. Nici nu am discutat cu domnul Negoiță! Am discutat prin domnul Vali Gheorghiță. Ei au cerut un preț puțin mai mare, dar ne-am înțeles în cele din urmă”, a mai explicat Claudiu Ciolan într-un .