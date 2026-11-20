CE TREBUIE SĂ ȘTII Golul lui Alibec, gafa lui Aberdin la reușita lui Lukić și ieșirea pe targă a lui Ganea

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Cristian Ganea a trăit o seară de coșmar în confruntarea dintre disputată vineri, 20 noiembrie 2026, pe Stadionul Central din Academia „Gheorghe Hagi”, în etapa a 16-a a Superligii. După o primă repriză în care gazdele au scăpat printre degete avantajul din cauza unei greșeli comise de Nabil Aberdin, partea secundă a adus un moment greu pentru banca tehnică a „marinarilor”, Ganea fiind nevoit să iasă de pe teren pe targă.

Golul lui Alibec, gafa lui Aberdin la reușita lui Lukić și ieșirea pe targă a lui Ganea

Farul începuse excelent duelul din prima etapă a returului sezonului regular și reușise să deblocheze tabela în minutul 23 prin Denis Alibec, gol validat în urma analizei VAR. Avantajul constănțenilor nu a rezistat însă până la pauză, deoarece în minutul 37, o greșeală gravă comisă de Nabil Aberdin le-a permis ardelenilor să profite, iar Jovo Lukić a restabilit egalitatea, reușită confirmată de asemenea după verificarea în camera VAR.

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Lovitura grea pentru Cristian Ganea a venit la scurt timp după reluarea jocului. În urma unei accidentări, apărătorul Farului nu a mai putut continua partida, fiind scos de pe teren pe targă și înlocuit în minutul 53 cu Valentin Țicu, într-o repriză secundă în care Univerzitatea Cluj a întors scorul prin reușitele lui Macalou, în minutul 79 și Poulolo, în minutul 87. U Cluj a reușit astfel să învingă în prima etapă din returul sezonului regular, urcând cel puțin momentan pe locul 4 în clasamentul Superligii.

Cum s-au așezat echipele și contextul celor două formații

Din punct de vedere tactic, Farul a abordat confruntarea într-un sistem 3-4-3, cu Rafael Munteanu între buturi, o linie de trei fundași formată din Bouzamoucha, Aberdin și Dican, iar în compartimentul median și ofensiv au evoluat Vînă, Njiké, Ahlinvi, Ganea, Tănasă, Alibec și Rădăslăvescu. De cealaltă parte, Universitatea Cluj a aliniat următorul prim unsprezece: Ștefan Lefter în poartă, Mikanović, Poulolo, Iulian Cristea și Chipciu în defensivă, Codrea și Pedro Pinho la închidere, iar în față au acționat Macalou, Marius Ștefănescu, Jug Stanojev și Jovo Lukić.

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Pentru Cristian Ganea, această accidentare vine într-un moment în care adunase 9 prezențe în actuala ediție a Superligii, cu 1 gol și 2 pase decisive în cont, după cele 32 de apariții bifate în stagiunea precedentă. În schimb, care se impusese și în tur pe Cluj Arena, scor 2-1, urmează o serie încărcată de meciuri oficiale, începând cu duelul de acasă contra lui Sepsi Sfântu Gheorghe, programat pe 27 noiembrie 2026, de la ora 17:30, urmat de confruntarea din Cupa României cu Progresul Spartac, pe 1 decembrie 2026, de la ora 19:00.