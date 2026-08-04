Momente dramatice în ringul de box! A ieșit pe targă după un KO devastator. E în stare critică la spital: „Rugăciunile noastre sunt alături de el!”

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Pugilistul irlandez Lee Reeves (31 de ani) a fost protagonistul unor scene dramatice la organizată sâmbătă, 1 august, în 3Arena din Dublin. După ce a fost făcut K.O. de Gary Cully (30 de ani), el a fost transportat de urgență la spital. Potrivit informațiilor disponibile, Reeves se află în stare critică, dar stabilă.

Lee Reeves a ajuns în stare critică la spital după meciul de box cu Gary Cully

Lee Reeves a fost trimis la podea și făcut K.O. în runda a 10-a a meciului pentru titlul vacant BUI Celtic la categoria superușoară. Medicii au intervenit imediat și au urcat în ring pentru a îi acorda îngrijiri. Pugilistul irlandez a fost scos pe targă printre corzi și

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La finalul meciului, Garry Cully, care este tot irlandez, a avut un mesaj de susținere pentru adversarul său. „Sper că este bine. A intrat în ring ca un mare outsider, după ce până acum a luptat la un nivel relativ mai scăzut, dar a demonstrat cu adevărat că poate evolua la un nivel superior. Meritul îi revine în totalitate!”, a afirmat Cully, potrivit

Cum se simte pugilistul ajuns pe patul de spital

Într-un comunicat publicat duminică, Queensberry Promotions a venit cu o actualizare privind starea de sănătate a lui Lee Reeves. Prin intermediul unui purtător de cuvânt, organizatorul galei a oferit noi detalii despre situația pugilistului irlandez: „Se află încă în spital, într-o stare critică, dar stabil. Vom afla mai multe în zilele următoare, iar gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de Lee și de familia sa!”.

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Frank Warren a transmis printr-o postare pe rețelele sociale un mesaj de susținere pentru Reeves și familia acestuia, spunând că gândurile și rugăciunile sale sunt alături de ei. „Toți cei de la Queensberry se gândesc la el și suntem în contact permanent cu echipa sa în legătură cu starea lui de sănătate, sperând să primim vești bune!”, a declarat promotorul Queensberry.