Sport

Momente dramatice în SuperLiga! Joc întrerupt după ce unui fan i s-a făcut rău în tribună! Laszlo Dioszegi a fugit spre zona respectivă

Toți cei prezenți pe stadionul din Miercurea Ciuc la partida Csikszereda - Sepsi s-au speriat teribil în prima repriză. Unui fan i s-a făcut rău și a căzut în tribună
Cristian Măciucă
15.08.2026 | 19:21
Momente dramatice in SuperLiga Joc intrerupt dupa ce unui fan i sa facut rau in tribuna Laszlo Dioszegi a fugit spre zona respectiva
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Momente dramatice în SuperLiga! Joc întrerupt după ce unui fan i s-a făcut rău în tribună! Laszlo Dioszegi a fugit spre zona respectivă. FOTO: Fanatik
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Clipe de groază la jumătatea primei reprize din Csikszereda – Sepsi OSK, din etapa a 5-a a SuperLigii. Unui fan i s-a făcut rău în tribună, astfel că „centralul” a fost nevoit să oprească meciul.

Un fan a leșninat în tribună la Csikszereda – Sepsi

Csikszereda – Sepsi a fost primul meci al zilei de duminică, 15 august, în SuperLiga. Partida a început la ora 18:30, atunci când termometrul arăta aproximativ 30 de grade Celsius la Miercurea Ciuc. În minutul 32 al meciului, „centralul” Andrei Chivulete a fost nevoit să oprească partida.

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Duelul a fost întrerupt timp de aproximativ cinci minute, deoarece unui spectator din tribune i s-a făcut rău. Asistenții de pe ambulanță au intervenit prompt pentru a îi acorda primele îngrijiri medicale. Foarte probabil, fanul era fan Sepsi, deoarece se afla în zona tribunei oficiale, acolo unde stătea și Laszlo Dioszegi. Patronul covăsnenilor a intrat în alertă cânda văzut că spectatorului i s-a făcut rău și a fugit spre zona respectivă pentru a ajuta cum poate.

Jocul de la Miercurea Ciuc a fost oprit timp de 5-6 minute, după care s-a reluat fără probleme. Toți spectatorii prezenți pe stadion s-au ridicat în picioare și au început să aplaude, semn că totul este în regulă și că fanul și-a revenit. Cel mai probabil, persoanei în cauză i s-a făcut rău din cauza căldurii care a cuprins întreaga Românie.

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Un jucător de la Sepsi s-a accidentat grav

Nu a fost singurul eveniment nefericit din prima repriză a partidei Csikszereda – Sepsi. În minutul 27, Ovidiu Burcă a fost nevoit să facă prima schimbare. Daniel Vîrtej (28 de ani) a suferit o accidentare gravă și a trebuit să fie înlocuit cu Lindsay Rose (34 de ani). Potrivit comentatorului de la Digi Sport, George Dobre, lui Vîrtej i-a fost dislocat umărul și de aceea nu a mai putut continua partida. Rose, fotbalistul care l-a înlocuit, are un CV impresionant. A jucat 19 meciuri pentru Olympique Lyon în perioada 2014-2016.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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