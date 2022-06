Momente dramatice la mondialele de natație de la Budapesta. O sportivă din SUA a leșinat și a ajuns pe fundul bazinului. A fost salvată de antrenoarea ei

Anita Alvarez din Statele Unite ale Americii a fost aproape de o tragedie în timp ce concura în proba de înot artistic. Sportiva a leșinat și a ajuns pe fundul bazinului. A fost salvată de antrenoarea ei.

Intervenția promptă a antrenoarei i-a salvat viața

Reprezentanta Statelor Unite în proba de înot artistic, Anita Alvarez a oferit fără voia ei un moment șocant la .

Sportiva de 26 de ani a leșinat în timpul concursului și a ajuns pe fundul bazinului. Salvamarii nu au intervenit, considerând probabil, că momentul face parte din exercițiul americancei.

Antrenoarea acesteia, Andrea Fuentes, a înțeles la timp ce se întâmplă și a plonjat în bazin reușind să-și ridice sportiva la suprafață, la timp pentru a evita o tragedie.

”A fost o sperietură uriașă. A trebuit să sar în bazin, deoarece salvamarii nu aveau de gând s-o facă. Am spus că lucrurile nu sunt în regulă, am țipat la salvamari să se arunce în apă, dar nu m-au auzit sau nu au înțeles ce am spus.

Am sărit cât de repede am putut, de parcă eram la finala Jocurilor Olimpice”, a povestit Fuentes despre momentele dramatice de la , citată de platforma

Anita Alvarez a stat sub apă 10 secunde

Antrenoarea Anitei Alvarez a povestit, de asemenea, că sportiva ei a stat inconștientă sub apă preț de 10 secunde. Americanca nu este la prima pățanie de acest fel. Potrivit sursei citate, sportiva a mai trăit un moment identic, anul trecut, la Barcelona, în timpul unui concurs de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Salvată de antrenoarea ei, Anita Alvarez a fost preluată de echipa medicală a organizatorilor mondialelor de la Budapesta și transportată pe targă la centrul medical al complexului de natație sub privirile îngrozite ale sportivilor și a spectatorilor.

”Mi-a fost frică pentru că nu respira, dar acum se simte foarte bine. A avut apă în plămâni, iar odată ce a început să respire din nou, totul a fost bine”, a adăugat antrenoarea Andrea Fuentes.

Surprinzător, sau nu, antrenoarea sportivei a anunțat că aceasta se va odihni o zi, iar vineri, dacă va primi acceptul medicilor, va participa la proba de înot sincron pe echipe.