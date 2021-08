Momente dramatice pentru două legende ale fotbalului britanic. Ce boală îi macină

Cei doi foși mari fotbaliști sunt legendarul jucător de la Manchester United, Denis Law, și fostul star al lui Liverpool, Terry McDermott.

Un studiu efectuat de Universitatea din Glasgow în urmă cu doi ani arăta că fotbaliștii sunt extrem de grave.

Două legende ale fotbalului britanic trăiesc aceeași dramă

Fotbalul britanic a primit tristele vești că marile legende ale fotbalului, Denis Law și Terry McDermott, trec printr-o dramă uriașă după ce au bucurat ani la rând fanii din Anglia.

Ajuns la 81 de ani, scoțianul Denis Law, despre care fanii lui Manchester United spunea că face parte din Sfânta Treime alături de George Best și Sir Bobby Charlton, a fost diagnosticat cu demență vasculară și .

”Sunt în punctul în care simt că vreau să fiu deschis cu privire la starea mea. Am fost diagnosticat cu demență mixtă, care este mai mult de un tip de demență, în cazul meu este vorba despre Alzheimer și demență vasculară”, a declarat Law, conform .

Denis Law, implicat în lupta împotriva demenței

”A fost un an extrem de dificil pentru toată lumea și perioadele lungi de izolare cu siguranță nu m-au ajutat. Este o boală incredibil de provocatoare și problematică și am văzut mulți prieteni care trec prin asta.

Speri că nu ți se va întâmpla, chiar să faci glume despre asta, ignorând în același timp semnele timpurii pentru că nu vrei să fie adevărat. Te enervezi, frustrezi, confuzi și apoi îți faci griji, îți faci griji pentru familia ta, deoarece ei vor fi cei care o să aibă grijă de tine.

Organizația de caritate face, de asemenea, o muncă uimitoare cu industria sportivă, cu campania sa Sport United Against Dementia, pe care o susțin pe deplin. Acest lucru chiar ar putea face cea mai mare diferență pentru foști jucători, jucători și fani deopotrivă”, a mai spus Dennis Law.

McDermott, triplu câștigător al CCE

Cu 81 de goluri în 329 de apariţii pentru Liverpool între 1974 şi 1982, Terry McDermott (69 de ani) este o legendă a clubului cu care a câştigat trei Cupe ale Campionilor Europeni (1977, 1978, 1981), un trofeu al Cupei UEFA (1976) şi cinci titluri în Premier League (1976, 1977, 1979, 1980 şi 1982).

”Trebuie să mă descurc şi o voi face. Aşa am fost crescut. Nimic nu mi-a fost dat cu uşurinţă vreodată. Nu mi-e frică să-mi asum şi, în plus, aşa cum am văzut, există mulţi alţi jucători într-o stare mult mai rea decât a mea.

”A mă lupta este a doua mea natură. Cel mai rău lucru a fost, până când am fost diagnosticat cu boala, că nu am ştiut ce aveam. Numărul foştilor jucători cu demenţă sau Alzheimer este înspăimântător”, a firmat McDermott, potrivit .