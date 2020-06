Momente dramatice pentru Lorelai. Prin ce suferințe cumplite trece concurenta de la iUmor

Ștefania Costache, cunoscută în mediul online ca Lorelai, trece prin momente cumplite. Finalista show-ului „iUmor” de la Antena 1 a povestit în cadrul unei emisiune că și-a pierdut mama în a doua zi de Paște, iar tatăl ei a fost diagnosticat cu demență.

Lorelai, suferință de nedescris după ce a murit femeia care i-a dat viață

Lorelai, concurenta care a ajuns în finala „iUmor” este mereu cu zâmbetul pe buze, însă tânăra ascunde o adevărată dramă. Pe numele din buletin Ștefania Costache, blondina a mărturisit în cadrul emisiunii „Showbiz Report” de la Antena Stars că traversează o perioadă dificilă în viața sa.

Tânăra și-a pierdut mama a doua zi de Paște, confruntându-se la momentul respectiv și cu probleme de ordin financiar. Lorelai a condus-o pe ultimul drum pe femeia care i-a dat viață în plină pandemie, mama ei suferind de o boală gravă de mai bine de 9 ani.

„Mama a murit a doua zi de Paște, eu n-am putut gestiona nimic, am avut niște oameni lângă mine. Eu nu eram pregătită de așa ceva, pentru că la 12 noaptea am vorbit cu ea și a doua zi nu a mai răspuns, plus că trecuseră nouă ani de când a fost diagnostică și credeam că o duce așa până la sfârșit”, a declarat Ștefania, informează spynews.ro.

Tatăl concurentei „iUmor”, diagnostic crunt la 80 de ani

Din nefericire, problemele tinerei nu s-au oprit aici pentru că soarta a lovit-o din plin. Tatăl Ștefaniei Costache a fost diagnosticat cu demență, la scurt timp după ce i-a murit soția. Concurenta show-ului de umor de la Antena 1 a declarat cu ochii în lacrimi că nu se mai simte copil din cauza problemelor prin care a trecut.

„Tatăl meu a fost diagnosticat cu demență, după șocul provocat de moartea mamei. Acum, deși mă simt copil, am rămas fără mamă și cu un copil de 80 de ani. Nu s-a întâmplat niciodată ca tata să se piardă, dar practic o parte din creierul lui nu acceptă situația.

Tata, timp de patru ore a vorbit cu mama, care murise, el își imagina că nu vrea să vorbească nici cu el, nici cu mine”, a completat Lorelai, în emisiunea de la Antena Stars, conform sursei citate mai devreme.

Pe lângă problemele de familie, concurenta „iUmor” se confruntă și cu probleme de ordin financiar, tratamentele tatălui său fiind unele costisitoare. Ștefania Costache a povestit că a reușit să se descurce datorită prietenilor care nu au lăsat-o la greu.

Mai mult decât atât, tânăra se teme să rămână singură, motiv pentru care prietenele dorm la ea cu rândul. Lorelai se află într-un punct în care simte că nu mai poate înainta, dar reușește să supraviețuiască pentru tatăl ei de care trebuie să aibă grijă mai mult ca oricând.

„M-am descurcat mult cu ajutorul oamenilor. Am prieteni excepționali. Eu nu am intrat în casă, am stat după colțul blocului și am sunat-o pe mama, prietenele mele au făcut totul.

Au stat și continuă să stea cu rândul cu mine, pentru că acum mi-e frică să stau singură. Tata nu vrea să plece din acea casă, spune că acolo o simte pe mama”, a mai declarat Ștefania.