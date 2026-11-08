Sport

Momente dramatice pentru Ștefan Baiaram: tatăl său a făcut dublu infarct şi se află în stare critică!

Bogdan Mariș
08.11.2026 | 14:34
Momente dramatice pentru Stefan Baiaram tatal sau a facut dublu infarct si se afla in stare critica
breaking news
Ștefan Baiaram (23 de ani) a primit o veste cumplită. Tatăl internaționalului român a suferit un infarct. FOTO: colaj Fanatik
Ștefan Baiaram se confruntă cu o situație foarte dificilă în ziua meciului CFR Cluj - Universitatea Craiova. Tatăl fotbalistului a făcut infarct.
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Ștefan Baiaram (23 de ani) se află într-o situație cumplită. Tatăl internaționalului român, Gheorghe Burticioiu, a suferit un infarct și se află într-o situație critică. Din informațiile FANATIK, fotbalistul a părăsit deja cantonamentul Universității Craiova și nu va evolua în partida pe care echipa sa o va disputa duminică, începând cu ora 19:00, pe terenul lui CFR Cluj, în etapa 15 din SuperLiga.

UPDATE: Ultimele detalii despre starea lui Gheorghe Burticioiu

Din informațiile FANATIK, Gheorghe Burticioiu a suferit două stopuri cardio-respiratorii. Acesta a fost resuscitat și se încearcă montarea unor stenturi. Situația tatălui lui Ștefan Baiaram este în continuare critică. Internaționalul român a părăsit cantonamentul Universității și va călători cu mașina spre Craiova pentru a fi alături de tatăl său.

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Momente dramatice pentru Ștefan Baiaram. Tatăl său a făcut infarct

Ștefan Baiaram trece prin momente extrem de dificile. Gheorghe Burticioiu, tatăl fotbalistului de la Universitatea Craiova, a suferit un infarct duminică și se află în stare critică. Fotbalistul a părăsit cantonamentul grupării din Bănie și nu va evolua în meciul pe care echipa sa îl va disputa duminică pe terenul lui CFR Cluj în SuperLiga.

„Decarul” Craiovei se afla într-o formă bună, având 3 contribuții decisive în ultimele 4 partide jucate în tricoul echipei. Acesta a fost titularizat de Filipe Coelho în meciul disputat joi contra albanezilor de la Egnatia în UEFA Conference League, părăsind terenul în minutul 65, la scorul de 2-0.

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Povestea emoționantă a lui Ștefan Baiaram

Ștefan Baiaram a fost abandonat de părinți la scurt timp după naștere, fiind adoptat de Gheorghe Burticioiu când avea doar 6 luni. Acesta fusese ofițer în armată, iar după o perioadă în care a lucrat ca taximetrist, a devenit asistent maternal profesionist. A crescut de-a lungul timpului mai mulți copii, Ștefan Baiaram fiind singurul pe care l-a adoptat.

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Gheorghe Burticioiu a vorbit într-un interviu oferit în 2025 pentru FANATIK despre contextul în care l-a adoptat pe Ștefan Baiaram, dar și despre cariera fiului său, care evoluează din 2019 la prima echipă a Universității Craiova. Din 2025, Baiaram joacă și pentru echipa națională a României, având până în acest moment 6 selecții și un gol.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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