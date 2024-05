Momente emoționante la înmormântarea lui Naomy. Ce scrie pe cruce! Foto

După trei săptămâni de când s-a stins, în singurătate, pe patul unui spital din Germania, Naomy a fost înmormântată. La tristul eveniment au participat câteva zeci de persoane, persoane pentru care artista a reprezentat un adevărat model. Au fost momente emoționante.

Primele imagini de la înmormântarea lui Naomy

În urmă cu trei săptămâni, o veste cruntă lovea România. . Pentru că artista a pierdut legătura cu prietenii din țară, informațiile despre starea primului transgender de la noi au fost destul de greu de obținut.

Însă rezultatul tragic nu a putut fi amânat, după o viață în care a îndurat lipsurile și ani de suferință, Florin Moldovan, după numele său din buletin, s-a stins din viață, după o perioadă în care a fost în comă.

Procesul de repatriere al trupului neînsuflețit a fost unul lung și anevoios, fiind nevoie de aproximativ 6000 de euro pentru ca Naomy să fie adusă în țară. Pentru a face posibil acest lucru, s-a implicat o asociație susținătoare a drepturilor LGBT.

Astfel, iar înmormântarea a avut loc pe 13 mai, dis de dimineață, la ora 10, în Cimitirul Străulești 2. În același loc, cu ani în urmă, Naomy își căuta cu disperare mama, însoțită de televiziuni.

Ce scrie pe crucea artistei

La înmormântarea lui Naomy au participat câteva zeci de persoane, surori trans și oameni pentru care artista a fost un exemplu. De asemenea, au fost prezenți fratele său, precum și cumnata.

De funeralii s-a ocupat aceeași asociație LGBT. Iar atmosfera a fost una emoționantă. Nu doar că a fost înmormântată în sicriu alb, dar pe cruce a fost trecut numele pe care primul transsexual din România l-a ales și l-a folosit până în ultima clipă, Naomy Moldovan.

„Au fost foarte multe coroane și emoționant totul pentru că a fost și va rămâne istoria LGBT-ului românesc. Și când am pus melodia ei la priveghi ne-am emoționat toți”, au spus cei de la înmormântare pentru FANATIK.

Naomy ar fi avut probleme cu drogurile

În urmă cu câteva săptămâni, când starea vedetei era încă incertă, FANATIK a luat legătura cu o prietenă a sa din România. Atunci, femeia nu știa cum să facă pentru a afla care este, de fapt, adevărul și dacă artista mai este sau nu în viață.

Ultima dată când discutaseră, însă, Naomy îi mărturisise că are probleme cu drogurile, în care s-a refugiat în urma traumelor trăite. „Ea a plecat cu ceva ani în urma în Germania. Nu a mai suportat presiunea la care era supusă. Batută, violată, o viață foarte dură. Nu știu exact cauza decesului. Dar bănuiesc că o supradoză. Ultima dată când am discutat cu ea mi-a spus că are mari probleme cu drogurile.

Acum în aprilie a făcut 47 de ani. A încercat de nenumărate ori să se lanseze aici în România în muzică. Muzica era viața ei. Însă toate ușile îi erau închise în nas pentru că era o transsexuală”, ne spunea în luna aprilie prietena lui Naomy Moldovan.