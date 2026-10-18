Momente emoționante la UTA – CFR Cluj! Mobilizare pentru salvarea lui Marcel Coraș, o legendă a fotbalului românesc

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Gest impresionant și emoționant în același timp la partida UTA Arad – CFR Cluj. Clubul de pe „Francisc Neuman” și fanii „textiliștilor” s-au mobilizat pentru Marcel Coraș. „Dulapul” trece printr-o perioadă dificilă după AVC-ul suferit în luna iunie. A fost demarată o campanie de strângere de fonduri pentru ca fostul atacant să continue recuperarea.

Mobilizare impresionantă la UTA – CFR Cluj! Suporterii strâng bani pentru Marcel Coraș

a fost însoțit de o acțiune caritabilă dedicată uneia dintre marile glorii ale fotbalului românesc. Marcel Coraș (67 de ani) trece printr-o perioadă extrem de complicată din punct de vedere medical. , iar de atunci se află într-un proces dificil de recuperare.

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UTA și suporterii arădeni s-au mobilizat pentru a-i întinde o mână de ajutor fostului internațional român. Membrii galeriei au organizat o strângere de fonduri cu ocazia confruntării cu CFR Cluj, banii urmând să contribuie la acoperirea cheltuielilor medicale. Inițiativa este cu atât mai specială cu cât Marcel Coraș reprezintă unul dintre numele de referință ale fotbalului arădean, orașul în care s-a născut și în care a făcut primii pași spre marea performanță.

Marcel Coraș se recuperează la Băile Felix

Problemele medicale ale lui Marcel Coraș au apărut încă dinaintea AVC-ului. El suferă și de gonartroză, o afecțiune degenerativă a articulației genunchiului, care îi îngreunează recuperarea. În prezent, „Dulapul” urmează un program de recuperare la Băile Felix, unde beneficiază de tratament și de ședințe de terapie menite să îl ajute să își îmbunătățească mobilitatea.

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Câștigător al Ghetei de argint a Europei în sezonul 1988-89, pe când îmbrăca tricoul Victoriei București, Coraș a fost operat anul trecut la piciorul stâng, iar o intervenție chirurgicală la celălalt picior ar fi recomandată numai după ce se vindecă genunchiul operat. Astfel, „Dulapul” așteaptă să revină în parametri pentru a putea fi operat și la piciorul drept.

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„M-a lovit mișelește acest AVC, tocmai când recuperarea mergea spre bine. Acum nu am ce să fac, decât să aștept”, a declarat Marcel Coraș, în exclusivitate pentru FANATIK, de pe patul de spital.

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Cum poate fi ajutat Marcel Coraș

Atât suporterii „Bătrânei Doamne”, cât și ceilalți microbiști din România au posibilitatea de a contribui la acoperirea costurilor tratamentului fostului internațional. Pe lângă strângerea de fonduri organizată la stadion, persoanele care doresc să îl sprijine financiar pe Marcel Coraș pot efectua donații direct în contul bancar pus la dispoziție în cadrul campaniei.

Datele pentru donații sunt următoarele:

Beneficiar : Marcel Coraș

: Marcel Coraș IBAN : RO36 BRDE 020S V050 5302 0200

: RO36 BRDE 020S V050 5302 0200 Moneda: RON (lei)

Orice contribuție poate reprezenta un sprijin important pentru continuarea tratamentului și pentru procesul de recuperare prin care trece fostul mare fotbalist.

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Coleg cu Gică Hagi la Sportul Studențesc și în echipa națională a României, în anii ’80, Coraș i-a oferit sfaturi „Regelui”, de la care a primit și un sprijin financiar. Marcelinho l-a ochit pe David Matei, de la Universitatea Craiova, ca noua perlă a fotbalului românesc. Totodată, Marcel Coraș i-a amintit selecționerului faptul că tinerii fotbaliști de valoare merită sprijiniți, oferindu-li-se șanse, așa cum a primit Hagi de la Mircea Lucescu, la 18 ani.