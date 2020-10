Momente emoționante pentru Andreea Mantea. Ce a pățit vedeta Kanal D chiar în timpul emisiunii

Andreea Mantea a trăit un moment care a impresionat-o până aproape de lacrimi în cadrul ultimei ediții a emisiunii pe care o prezintă la Kanal D, „Trăiri alături de Andreea Mantea”.

Vedeta a fost impresionată de povestea de viață a invitatei, o poetă care suferă de o boală gravă, și a mărturisit că s-a regăsit în rândurile scrise de aceasta, la un punct în viață.

Manuela Cerasela Jerlăianu este o femeie țintuită într-un scaun cu rotile, iar boala de care suferă amenință să o lase paralizată de la gât în jos. Cazul ei a emoționat-o profund pe prezentatoarea emisiunii.

Andreea Mantea, aproape de izbucnirea în lacrimi la filmările emisiunii pe care o prezintă

Andreea le-a dezvăluit telespectatorilor care sunt motivele pentru care femeia a fost invitată la emisiune: „în această seară mi-as dori să cunoașteți o persoană deosebită. Mi-am dorit enorm că o cunoașteți pe cea a căror rânduri dintr-o poezie m-au ajutat într-un moment din viața mea”, a spus ea, potrivit wowbiz.ro.

Totodată, bruneta a prezentat cazul acestei femei și pe rețelele de socializare. Ea a distribuit o secvență în care citește rânduri scrise de poetă, cărora le-a adăugat o descriere care revelă emoția pe care această poveste de viață i-a cauzat-o.

„Manuela Cerasela Jerlăianu- poeta, soție, suflet deosebit, o femeie luptătoare, care nu a lăsat nimic rău din ceea ce i-a adus soarta în cale, să intervină între ea și visul ei de a scrie. (…)Mă bucur enorm căte-am cunoscut!”, este mesajul care apare pe conturile de pe rețelele de socializare ale Andreei Mantea.

Prezentatoarea a explicat și ce i se pare foarte special în cazul femeii: „pentru o persoană cu handicapul pe care îl are ea, este plină de viață. Ea nu este tristă, ea este împăcată, extrem de împăcată cu ea și cu boala ei. Ce o face atât de specială? Poezi de iubire, poezii despre viață, poezii despre moarte am mai văzut. Ok, total de acord. Dar haideți să vedem ce lecție de viață ne dă ea.

Este conștientă că mult nu o va mai ține, dar este atât de împăcată și atât de fericită cu ceea ce face, încât mie mi se pare incredibil”, povestește Mantea în timpul emisiunii.

Manuela Cerasela Jerlăianu a fost diagnosticată, la vârsta de 28 de ani, cu siringomielie, o boală iremediabilă. Femeia a început să scrie poezii de la o vârstă fragedă, dar le-a publicat abia mai târziu. În acest moment, ea poate să miște doar două degete, dar acest lucru nu o împiedică să scrie. Poeta este conștientă că nu poate să oprească evoluția acestei boli și spune că va culmina cu paralizia de la gât în jos.