SUA se află într-unul dintre cele mai negre momente ale istoriei sale. Nu a fost destul că pandemia de coronavirus a făcut aici numărul cel mai mare de cazuri din lume şi cel mai mai multe decese.

De mai bine de două luni SUA se află într-un fel sub o formă de război civil între populaţia albă şi cea de culoare, urmare a unor acţiuni ale poliţiei soldate cu moartea unor cetăţeni de culoare.

Mai întâi a fost episodul George Floyd, bărbatul ucis de un poliţist după ce acesta a ţinut genunchiul pe gâtul său minute bune. Această situaţie a declanşat valuri de proteste în SUA şi pe mapamond şi a născut mişcarea Blake Lives Matter.

Sportul american şi turneul de tenis paralizate de protestele jucătorilor şi jucătoarelor

Zilele trecute un alt poliţist, în Wisconsin, l-a împuşcat de şapte ori în spate pe James Blake, amplificând amploarea luptelor de stradă.

Urmare a noilor incidente sportul american şi nu numai are enorm de suferit. Aceasta deoarece sportivii de culoare au decis să nu se mai prezinte la meciuri sub formă de protest, o situaţie care are mari şanse să ducă la încheierea campionatului de baschet NBA.

NBA la un pas de pune capăt sezonului

Jucătorii de la echipele Los Angeles Laker, Los Angeles Clipper, Milwaukee Bucks, Houston Rockets, Oklahoma Thunder, Toronto Raptors, Boston Celtics şi Portland Traiblazers au refuzat să intre pe teren la meciurile din play-off-ul NBA şi cer să se pună punct aici competiţiei.

Va urma o şedinţă extraordinară a organizatorilor NBA, pentru luarea unei decizii, dar specialiştii opinează că sunt mari şanse să nu se mai joace nici un meci de acum înainte şi să nu fie decernat titlul de campioană.

Naomi Osaka nu s-a prezentat la semifinala cu Elise Mertens

Şi turneul de tenis de la Cincinnati, care anul acesta se dispută pe terenurile de la Flushing Meadows, la New York, pentru că aici din 31 august va începe US Open, s-a oprit, după ce japoneza Naomi Osaka a decis să nu se prezinte la semifinala cu Elise Mertens, sub formă de boicot.

„Înainte să fiu o sportivă, sunt o femeie de culoare. Și ca femeie de culoare simt că sunt lucruri mult mai importante în acest moment care necesită o atenție imediată, decât să joc eu tenis.

Nu mă aștept să se schimbe nimic drastic pentru că nu intru eu pe teren. Însă dacă pot ajuta la începerea unei discuții într-un sport majoritar alb, consider că este un pas în direcția bună”.