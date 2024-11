Momente grele pentru Elena Lasconi. Fiica candidatei la prezidențiale a ajuns la spital în seara alegerilor. Cum a reacționat mama ei când a aflat

Veste neaşteptată pentru Elena Lasconi. Fiica ei a ajuns la spital chiar în seara alegerilor. Oana se află în Paris, acolo unde s-a dus pentru studii în urmă cu câţiva ani. Astfel, seara de 24 noiembrie 2024 a devenit una dificilă pentru candidata la prezitențiale.

Fiica Elenei Lasconi se află la spital, în Paris

Duminică, 24 noiembrie 2024, este o zi importantă pentru . În această seară, se anunţă cine intră în turul doi de votare. Din păcate, pentru Elena Lasconi priorităţile au devenit altele în momentul de faţă.

Oanei i s-a făcut rău, iar intervenţia cadrelor medicale a fost inevitabilă. Elena Lasconi a primit vestea la scurt timp după ce s-au anunţat exit-poll-urile de la ora 21.

În momentul în care a aflat despre starea de sănătate a fiicei sale, aceasta şi-a schimbat instant expresia feţei, fiind vizibil cât este de afectată de situaţia actuală.

„Se simte foarte rău”

Deşi familia ei traversează un moment de cumpănă, Elena Lasconi a fost nevoită să acorde atenţie şi alegerilor prezidenţiale la care candidează. Aceasta a dat câteva interviuri, însă la fiecare minut liber s-a retras într-o cameră, acolo unde a comunicat telefonic cu Oana, fiica ei.

De asemenea, Lasconi a declarat pentru B1 TV că fiica ei se află la spital, în Paris. Şi-a exprimat şi dorinţa de a o contacta îndată ce încheie interviul. În toată această alergătură şi agitaţie, a mărturisit că nu a folosit telefonul mobil decât pentru a vorbi cu Oana.

„Nu am pus mâna pe telefon decât când am sunat-o pe fiica mea, care se simte foarte rău și vreau și după ce încheiem aici s-o sun. Este la spital, în Paris. Nu am stat să văd cine m-a sunat.

Am sute, probabil mia de mesaje scrise și am multe apeluri nepreluate. Am văzut asta când am pus mâna pe telefon s-o sun pe Oana”, a declarat Elena Lasconi, pentru sursa mai sus menţionată.

În prezent, este o bătălie strânsă pentru preşedinţia ţării. Potrivit rezultatelor parțiale, la numărarea a peste 80% din procesele verbale, Marcel Ciolacu se află pe primul loc, urmat de Călin Georgescu, iar locul trei este ocupat de Elena Lasconi.