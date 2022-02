Momente groaznice pentru fiica lui Florin Salam: “Atunci când conştientizezi, e mult mai rău”

Fiica lui Florin Salam a trecut prin momente groaznice în copilărie, atunci când și-a pierdut mama. Betty Blue a fost marcată de tragicul eveniment, care i-a provocat anxietate.

Cântăreața a declarat că se luptă și acum cu anxietatea și încearcă să-și țină starea psihică sub control.

Vedeta a apelat și la ajutorul psihologului după ce mama ei s-a stins din viață, în urmă cu aproape 13 ani. Pierderea celei care i-a dat viață i-a provocat un șoc lui Betty.

Cântăreața a declarat că încă se luptă cu starea ei psihică, doar că acum a învățat să o controleze. Atunci când au apărut problemele, încă nu știa că există anxietate și ce presupune aceasta.

Artista se enerva foarte ușor și era stresată, iar cei din jur nu înțelegeau ce se întâmplă cu ea. Până la urmă, a învățat să trăiască cu anxietatea și să o controleze.

Fiica îndrăgitului interpret de manele spune că încearcă să se mențină ocupată atunci când trece printr-o perioadă de anxietate.

“De la întâmplările mele din copilărie, prin ce am trecut cu mama mea și abia acum s-a activat…să spun așa! Aveam foarte mulți nervi, eram foarte stresată, oamenii nu înțelegeau de ce sunt așa.

Nu știu cum s-a întâmplat, aseară am adormit la 23:30 după trei ani. Nu cred că am trecut peste, doar am învățat eu să o controlez.

Am fost și la psiholog demult. Atunci nu știam că am probleme cu anxietatea. Nici nu știam că există anxietate.

Mi s-a activat așa o dată. Cred că o aveam de foarte multă vreme, dar abia acum am conștientizat. Atunci când conștientizezi e mult mai rău, cred. Oricum, am învățat să o controlez.

Încerc să-mi fac ocupație. De exemplu, când ai o perioadă din asta în care treci prin anxietate, tu poți să ai cei mai mișto oameni lângă tine că tu nu vezi.”, a declarat Betty Blue la Antena Stars, scrie .

“Am ajuns la concluzia că anxietatea este mai grea decât depresia”

a mai spus că familia ei i-a fost mereu alături în momentele grele. Cei dragi au știut întotdeauna cum să o facă să zâmbească și să se simtă bine, lucru care a ajutat-o să treacă mai ușor peste aceste probleme.

Tânăra spune că anxietatea este mai grea decât depresia, din punctul ei de vedere.

“Mai ales familia mea care a știut întotdeauna cum să mă facă să râd sau să mă simt ok. La un moment dat nu prea mai vedeam lucrul ăsta.

Când ai probleme cu chestia asta, stai pur și simplu și te gândești la niște chestii de acum nu știu cât timp… Eu, una, așa sunt…Am ajuns la concluzia că anxietatea este mai grea decât depresia.”, a mai spus Betty Blue.