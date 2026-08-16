Sport

Momente „horror” la Bayern Munchen! Jamal Musiala s-a prăbușit pe teren la ultimul amical. Video

Scene „horror” la ultimul amical al lui Bayern Munchen! Jamal Musiala s-a prăbușit pe teren la doar câteva minute după ce a marcat. Vezi pe fanatik.ro toate detaliile.
Dragos Petrescu
16.08.2026 | 18:54
Momente horror la Bayern Munchen Jamal Musiala sa prabusit pe teren la ultimul amical Video
ULTIMA ORĂ
Jamal Musiala s-a prăbușit pe teren în Bayern Munchen - RB Leipzig 3-1 // FOTO: colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Jamal Musiala (23 de ani) a provocat momente de panică la ultimul amical pe care l-a disputat Bayern Munchen. Starul german s-a simțit rău și s-a prăbușit pe teren, la doar câteva minute după ce a marcat golul de 3-1 în fața celor de la RB Leipzig, același scor cu care s-a și încheiat partida în care „bavarezii” au ieșit victorioși. Vezi pe FANATIK ce s-a întâmplat.

Jamal Musiala s-a prăbușit pe teren în Bayern Munchen – RB Leipzig 3-1!

Conform publicației germane BILD, incidentul nefericit a fost cauzat de căldura puternică de la Munchen, unde temperatura s-a ridicat la 33 de grade Celsius. Momentele de panică s-au petrecut în minutul 86 al întâlnirii, iar Vincent Kompany l-a scos de pe teren pe starul lui Bayern. Aceeași sursă a mai precizat faptul că odată ajuns pe banca de rezerve, Musiala și-a revenit rapid.

ADVERTISEMENT

Duelul de pe Allianz Arena s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 3-1. Cu doar câteva minute înainte de a părăsi terenul, Musiala izbutise să înscrie golul de 3-1 (81′). Reușita a venit după o pasă decisivă oferită de Ismael Saibari, unul dintre noii jucători ai „bavarezilor”. Celelalte două goluri ale trupei lui Kompany au fost semnate de Luis Diaz (13′), respectiv Nathaniel Brown (57′). De cealaltă parte, Brajan Gruda a punctat pentru Leipzig (52′).

Bayern Munchen va da piept cu Borussia Dortmund în Supercupa Germaniei

Până să debuteze în noul sezon de Bundesliga, Bayern Munchen mai are de disputat două meciuri. Unul de pregătire, în fața celor de la Heidenheim (18 august), după care va avea loc primul duel cu trofeul pe masă pentru echipa lui Kompany. Bayern va da piept cu Borussia Dortmund, pe Signal Iduna Park, în Supercupa Germaniei (22 august).

ADVERTISEMENT
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile...
Digi24.ro
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile din spatele acestor excepții

Sunt șanse foarte mari însă ca Bayern să nu poată miza pe serviciile lui Konrad Laimer și Kim Min-Jae la disputele menționate anterior. Ambii fotbaliști au fost titulari în duelul cu RB Leipzig, dar au părăsit terenul accidentați. Laimer fost înlocuit cu Sascha Boey chiar în minutul 10, iar Kim în actul secund, mai exact în minutul 69. Hiroki Ito i-a luat locul sud-coreeanului.

ADVERTISEMENT
Scandal uriaș: prins la mijloc în bătaia dintre fosta și actuala soție, a...
Digisport.ro
Scandal uriaș: prins la mijloc în bătaia dintre fosta și actuala soție, a leșinat și a ajuns la spital! ”Scene ireale”
Cutremur în lumea fotbalului! Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea: „Am tot viitorul deja...
Fanatik
Cutremur în lumea fotbalului! Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea: „Am tot viitorul deja stabilit”
Fostul căpitan al roș-albaștrilor, reacție categorică după umilința cu FC Bacău, scor 0-3:...
Fanatik
Fostul căpitan al roș-albaștrilor, reacție categorică după umilința cu FC Bacău, scor 0-3: „Nu vorbesc despre Steaua de pe ultimul loc”
Transferuri internaționale 2026, live blog. Aston Villa i-a dat lovitura în mercato lui...
Fanatik
Transferuri internaționale 2026, live blog. Aston Villa i-a dat lovitura în mercato lui PSG
Tags:
Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
Tragedie în familia lui Mircea Rednic. Nepotul antrenorului a murit la doar 37...
iamsport.ro
Tragedie în familia lui Mircea Rednic. Nepotul antrenorului a murit la doar 37 de ani, cu o zi înainte de nuntă
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!