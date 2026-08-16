Momente „horror” la Bayern Munchen! Jamal Musiala s-a prăbușit pe teren la ultimul amical. Video

Jamal Musiala (23 de ani) a provocat momente de panică la ultimul amical pe care l-a disputat Bayern Munchen. Starul german s-a simțit rău și s-a prăbușit pe teren, la doar câteva minute după ce a marcat golul de 3-1 în fața celor de la RB Leipzig, același scor cu care s-a și încheiat partida în care „bavarezii” au ieșit victorioși. Vezi pe FANATIK ce s-a întâmplat.
Conform publicației germane BILD, incidentul nefericit a fost cauzat de căldura puternică de la Munchen, unde temperatura s-a ridicat la 33 de grade Celsius. Momentele de panică s-au petrecut în minutul 86 al întâlnirii, iar Vincent Kompany l-a scos de pe teren pe starul lui Bayern. Aceeași sursă a mai precizat faptul că odată ajuns pe banca de rezerve, Musiala și-a revenit rapid.
Duelul de pe Allianz Arena s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 3-1. Cu doar câteva minute înainte de a părăsi terenul, Musiala izbutise să înscrie golul de 3-1 (81′). Reușita a venit după o pasă decisivă oferită de Ismael Saibari, unul dintre noii jucători ai „bavarezilor”. Celelalte două goluri ale trupei lui Kompany au fost semnate de Luis Diaz (13′), respectiv Nathaniel Brown (57′). De cealaltă parte, Brajan Gruda a punctat pentru Leipzig (52′).
Până să debuteze în noul sezon de Bundesliga, Bayern Munchen mai are de disputat două meciuri. Unul de pregătire, în fața celor de la Heidenheim (18 august), după care va avea loc primul duel cu trofeul pe masă pentru echipa lui Kompany. Bayern va da piept cu Borussia Dortmund, pe Signal Iduna Park, în Supercupa Germaniei (22 august).
Sunt șanse foarte mari însă ca Bayern să nu poată miza pe serviciile lui Konrad Laimer și Kim Min-Jae la disputele menționate anterior. Ambii fotbaliști au fost titulari în duelul cu RB Leipzig, dar au părăsit terenul accidentați. Laimer fost înlocuit cu Sascha Boey chiar în minutul 10, iar Kim în actul secund, mai exact în minutul 69. Hiroki Ito i-a luat locul sud-coreeanului.