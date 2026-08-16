Momente „horror” la Bayern Munchen! Jamal Musiala s-a prăbușit pe teren la ultimul amical. Video

ADVERTISEMENT

Jamal Musiala (23 de ani) a provocat momente de panică la ultimul amical pe care l-a disputat . Starul german s-a simțit rău și s-a prăbușit pe teren, la doar câteva minute după ce a marcat golul de 3-1 în fața celor de la RB Leipzig, același scor cu care s-a și încheiat partida în care „bavarezii” au ieșit victorioși. Vezi pe FANATIK ce s-a întâmplat.

Jamal Musiala s-a prăbușit pe teren în Bayern Munchen – RB Leipzig 3-1!

Conform publicației germane BILD, incidentul nefericit a fost cauzat de căldura puternică de la Munchen, unde temperatura s-a ridicat la 33 de grade Celsius. Momentele de panică s-au petrecut în minutul 86 al întâlnirii, iar Vincent Kompany l-a scos de pe teren pe starul lui Bayern. Aceeași sursă a mai precizat faptul că odată ajuns pe banca de rezerve, Musiala și-a revenit rapid.

ADVERTISEMENT

🚨 Bayern Münih’in genç yıldızı Jamal Musiala, Leipzig maçında sıcak havaya dayanamadı ve bayıldı. • Tedavisinin ardından oyuna devam edemeyem Musiala doğrudan soyunma odasına götürüldü. — Sokak Kedisi (@sokakkedisitv)

Duelul de pe Allianz Arena s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 3-1. Cu doar câteva minute înainte de a părăsi terenul, Musiala izbutise să înscrie golul de 3-1 (81′). Reușita a venit după o pasă decisivă oferită de Ismael Saibari, unul dintre noii jucători ai „bavarezilor”. Celelalte două goluri ale trupei lui Kompany au fost semnate de Luis Diaz (13′), respectiv Nathaniel Brown (57′). De cealaltă parte, Brajan Gruda a punctat pentru Leipzig (52′).

Bayern Munchen va da piept cu Borussia Dortmund în Supercupa Germaniei

Până să debuteze în noul sezon de , Bayern Munchen mai are de disputat două meciuri. Unul de pregătire, în fața celor de la Heidenheim (18 august), după care va avea loc primul duel cu trofeul pe masă pentru echipa lui Kompany. Bayern va da piept cu Borussia Dortmund, pe Signal Iduna Park, în Supercupa Germaniei (22 august).

ADVERTISEMENT

Sunt șanse foarte mari însă ca Bayern să nu poată miza pe serviciile lui Konrad Laimer și Kim Min-Jae la disputele menționate anterior. Ambii fotbaliști au fost titulari în duelul cu RB Leipzig, dar au părăsit terenul accidentați. Laimer fost înlocuit cu Sascha Boey chiar în minutul 10, iar Kim în actul secund, mai exact în minutul 69. Hiroki Ito i-a luat locul sud-coreeanului.