Momente incredibile pentru Radu Petrescu la câteva minute după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Ce a pățit chiar în parcarea stadionului: „Jandarmeria trebuia să fie acolo”

Radu Petrescu, așteptat în parcare de suporteri după Petrolul - FC Argeș! Imaginile au șocat pe toată lumea: „Nu e normal așa ceva”
Gabriel-Alexandru Ioniță
14.02.2026 | 00:37
Momente incredibile pentru Radu Petrescu la cateva minute dupa gafa din Petrolul FC Arges 21 Ce a patit chiar in parcarea stadionului Jandarmeria trebuia sa fie acolo
Radu Petrescu, ținta fanilor după Petrolul - FC Argeș 2-1. Foto: colaj Fanatik
Radu Petrescu a comis o eroare impardonabilă în meciul Petrolul – FC Argeș 2-1 și a stârnit astfel o reacție furtunoasă din partea lui Dani Coman, președintele clubului din Pitești.

Radu Petrescu, înjurat de fani după Petrolul – FC Argeș 2-1, chiar în parcarea stadionului

De asemenea, ulterior CCA s-a pronunțat pe seama fazei respective și a concluzionat că într-adevăr arbitrul nu avea de ce să le anuleze oaspeților golul marcat în minutul 86, la scorul de 1-1. În plus, și fostul arbitru FIFA Marius Avram a criticat în termeni foarte duri momentul respectiv.

Pe lângă faptul că a avut parte de atacurile foarte aspre ale lui Dani Coman, Radu Petrescu a fost nevoit să se confrunte și cu furia fanilor lui FC Argeș. La scurt timp după încheierea meciului de pe stadionul „Ilie Oană”, când arbitrul a ieșit din zona vestiarelor și s-a îndreptat spre parcare pentru a se urca în mașină și a pleca spre casă, câțiva susținători ai „vulturilor” au ajuns în zona respectivă și au început să-l apostrofeze, de la o distanță foarte mică, inclusiv prin injurii, notează digisport.ro. (AICI VIDEO)

Deși a fost de acord cu faptul că Radu Petrescu a greșit într-adevăr în mod flagrant la faza respectivă, fostul fotbalist Gabriel Torje s-a arătat totuși indignat de petrecerea acestui episod, fiind surprins negativ în mod special de absența forțelor de ordine din acel areal, și s-a exprimat ferm în acest sens, spunând în direct la Digi Sport: „Nu mi se pare normal. Securitate, jandarmerie, poliție, trebuie să fie cineva. Nu e normal așa ceva”. 

Poziția CCA după evenimentele de la Petrolul – FC Argeș

Prin intermediul unui comunicat publicat pe site-ul oficial al FRF, Comisia Centrală a Arbitrilor a admis că Radu Petrescu nu a avut nicio scuză pentru a anula golul respectiv marcat de piteșteni:

„Comisia Centrală a Arbitrilor a analizat faza controversată petrecută în minutul 86 al partidei dintre Petrolul și FC Argeș, disputată vineri, 13 februarie.

În urma examinării imaginilor video și a discuțiilor purtate cu oficialii jocului, s-a stabilit că decizia luată în minutul 86 al meciului a fost eronată. Nu a existat poziție de ofsaid și nici fault în atac, astfel că golul ar fi trebuit să fie validat.

Din păcate, conform protocolului VAR, intervenția arbitrajului video nu a mai fost posibilă, întrucât fluierul arbitrului a fost auzit înainte ca mingea să intre în poartă, fapt ce a eliminat posibilitatea revizuirii și corectării deciziei.

Comisia Centrală a Arbitrilor recunoaște impactul semnificativ pe care astfel de erori îl pot avea asupra desfășurării și rezultatului unei partide. În consecință, arbitrul va suporta măsurile care se impun în urma acestei greșeli majore.

Totodată, CCA își reafirmă sprijinul față de arbitri și înțelege complexitatea deciziilor luate în timp real, însă subliniază angajamentul ferm pentru menținerea celor mai înalte standarde de arbitraj. Comisia rămâne dedicată principiilor de corectitudine, transparență și îmbunătățire continuă”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
