Momente pline de emoție. George Copos și Răzvan Burleanu, cuvinte măgulitoare despre Mircea Lucescu, chiar în Biserică

ADVERTISEMENT

Pe lângă Răzvan Lucescu, , în biserică au mai vorbit George Copos, omul care „Il Luce” a fost extrem de apropiat și cu care a colaborat la Rapid, dar și Răzvan Burleanu, președintele FRF.

George Copos a luat cuvântul și a spus ce a însemnat Mircea Lucescu pentru el

O apariție publică rară în ultimii ani, George Copos a vorbit despre ceea ce a însemnat Mircea Lucescu pentru el, pentru România, și cum a reușit să-și formeze o familie deosebită care îi calcă pe urme.

ADVERTISEMENT

„Mircea Lucescu nu a fost doar cel mai mare dintre noi, românii. A fost un român universal, un om strălucit, un ambasador al României. A fost copilul care s-a ridicat de jos. El provenind dintr-o familie numeroasă unde a trebuit să împartă totul. Mircea Lucescu și-a construit cea mai frumoasă familie. Și-a crescut cu atenție urmașul, pe Răzvan, care îi va repeta performanțele lui”, a spus George Copos.

Răzvan Burleanu, descriere emoționantă făcută lui Mircea Lucescu

Președintele FRF, cel care a fost omul care l-a readus pe banca echipei naționale a României, Răzvan Burleanu, a avut o descriere emoționantă despre omul care i-a condus pe tricolori în visul de a juca la Cupa Mondială.

ADVERTISEMENT

„Nu a fost doar un antrenor sau un fost fotbalist de geniu. El a fost, înainte de toate, un deschizător de drumuri. A fost un vizionar care a înțeles fotbalul viitorului, înaintea tuturor. Pentru dumnealui, fotbalul nu a fost fișa postului, a fost o vocație. A iubit gazonul, mingea și spiritul de competiție, cu o intensitate aproape mistică A fost pentru el ca un copil. Un copil pe care l-a crescut și pe care l-a iubit necondiționat. I-a oferit totul: experiența sa, timpul său, sănătatea și, în final, ultimele sale resurse de energie.

ADVERTISEMENT

Nu știu dacă există un final pentru un om, dar cred cu tărie că Mircea Lucescu a sfârșit exact așa cum și-ar fi dorit, în slujba fotbalului, până la capăt. A plecat dintre noi, implicat, activ, visând la următorul proiect. A existat un om de o sensibilitate rară, pentru care familia a fost o ancoră solidă. Radia de mândrie când analiza meciurile lui Răzvan.

ADVERTISEMENT

Ochii se luminau instantaneu când pomenea de nepoți și strănepoți și cred că erau singurii care reușeau să-l deconecteze de la fotbal și să-i reamintească de frumusețea simplă a vieții. Ne-a oferit cea mai frumoasă lecție despre loialitate și dragoste pură prin devotamentul față de doamna Neli”, a spus și Răzvan Burleanu, conform .