Momente șocante în MLS! Colegul lui Lionel Messi a fost transportat la spital în stare de inconștiență. Video

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Fără , în vacanță după aventura de la CM 2026, Inter Miami a câștigat la limită pe terenul celor de la CF Montreal, scor 1-0, într-un duel al rundei cu numărul #17 din MLS. Unicul gol al întâlnirii de pe Saputo Stadium i-a aparținut lui Luis Suarez, uruguayanul transformând un penalty obținut de German Berterame. Costul a fost însă unul extrem de dur pentru fotbalistul mexican cu origini argentiniene, care a părăsit terenul inconștient.

Colegul lui Lionel Messi, transportat la spital în stare de inconștiență!

Evenimentul care le-a tăiat respirația fotbaliștilor de pe teren și spectatorilor din tribune s-a petrecut în minutul 70 al întâlnirii, atunci când Berterame s-a înălțat și a trimis cu capul spre poarta adversă din interiorul careului advers. Efrain Morales, unul dintre fundașii celor de la Montreal, a fost cel care l-a contrat pe acesta în duelul aerian, lovindu-l puternic în cap. După contact, Berterame s-a prăbușit inconștient pe gazon, fiind ulterior transportat la spital. Arbitrul a dictat penalty, iar Luis Suarez a transformat, aducând victoria campioanei en-titre.

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Atacantul uruguayan i-a dedicat golul colegului său, celebrând reușita cu tricoul acestuia. La finalul meciului de la Montreal, antrenorul interimar al oaspeților, Guillermo Hoyos, a anunțat faptul că Berterame și-a revenit și este în afara oricărui pericol după lovitura dură pe care a încasat-o: „Berterame este conștient și se simte bine. Lovitura a fost foarte puternică, dar și-a revenit”. Vezi mai jos rezumatul extins al partidei.

Casemiro a debutat pentru Inter Miami în victoria cu Montreal

Partida de duminică dimineață a consemnat și o premieră pentru echipa patronată de David Beckham. Brazilianul Casemiro, cea mai nouă achiziție a clubului, a bifat primele sale minute pentru campioana en-titre din MLS, acesta fiind prezent pe teren pe toată durata meciului de la Montreal.

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El a semnat cu Inter Miami din postura de jucător liber de contract, ultima sa experiență fiind în Premier League, acolo unde timp de patru sezoane a îmbrăcat tricoul celor de la Manchester United. Până să devină fotbalistul „diavolilor roșii”, Casemiro a mai evoluat pentru , FC Porto și Sao Paulo. De asemenea, acesta a bifat 91 de apariții și pentru prima reprezentativă a Braziliei, timp în care a izbutit să înscrie 10 goluri.