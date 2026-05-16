Momente tensionate la finalul meciului Dinamo – CFR Cluj! Maxime Sivis, conflict cu omul lui Pancu. Video

Maxime Sivis, jucătorul celor de la Dinamo, a intrat într-un conflict verbal cu un om din staff-ul celor de la CFR Cluj la finalul partidei jucate pe stadionul Arcul de Triumf. Francezul a fost surprins de reporterul FANATIK reproșându-i ceva angajatului echipei rivale.
Dinamo a ratat calificarea directă în preliminariile UEFA Conference League. Indiferent care va fi rezultatul din ultima rundă cu U Cluj, „câinii” nu mai pot urca matematic mai sus de locul 4 și vor juca un baraj pentru calificarea în cupele europene cu o echipă venită din play-out.
În schimb, CFR Cluj și-a asigurat matematic calificarea în preliminariile UEFA Conference League. Ardelenii vor încheia sezonul de Superliga pe locul 3 și vor lupta la vară pentru accesul în faza principală a competiției.
La finalul meciului de pe Arcul de Triumf, Maxime Sivis, jucătorul celor de la Dinamo, a intrat într-un schimb de replici cu un om din staff-ul celor de la CFR Cluj. Discuția a părut una destul de aprinsă, însă nu a fost nevoie de intervenția stewarzilor.
„Am avut sentimentul că nu putem marca, nu eram suficient de periculoși, de asta l-am trimis pe Boateng în atac. În final, când ne-am deschis, CFR a avut o ocazie să marcheze și să câștige. Trebuie să analizăm, e un sezon bun, e o evoluție. Am făcut câteva meciuri bune, dar trebuie să tragem concluziile finale după meciul de baraj”, a declarat Zeljko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo, după meciul cu CFR Cluj.