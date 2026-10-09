Sport

Conducerea lui Sepsi, prima reacție după scandările xenofobe ale fanilor lui Dinamo: „Mi se pare penibil”. Update

Sepsi - Dinamo a fost întrerupt pentru câteva minute în repriza a doua din cauza scandărilor xenofobe ale fanilor echipei bucureștene. Cătălin Cîrjan a mers în fața galeriei și le-a cerut fanilor să înceteze
Cristian Măciucă
10.10.2026 | 00:29
Conducerea lui Sepsi prima reactie dupa scandarile xenofobe ale fanilor lui Dinamo Mi se pare penibil Update
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Momente tensionate la Sf. Gheorghe! Sepsi - Dinamo, întrerupt din cauza scandărilor xenofobe. FOTO: sportpictures.eu
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Momente tensionate în finalul partidei dintre Sepsi și Dinamo, din etapa a 11-a, disputată la Sf. Gheorghe. Arbitrul Viorel Flueran a fost nevoit să întrerupă jocul pentru câteva minute din cauza scandărilor cu caracter xenofob venite din sectorul ocupat de suporterii dinamoviști.

UPDATE: Reacția conducerii lui Sepsi după scandările xenofobe ale fanilor lui Dinamo

Atilla Hadnagy a intervenit la Digi Sport după ce Sepsi a pierdut cu Dinamo, scor 0-2. Oficialul covăsnenilor a comentat inclusiv incidentul din minutul 80, când arbitrul Flueran a oprit meciul din cauza scandărilor xenofobe ale galeriei bucureștenilor. „Domnii arbitri trebuie să ia decizii aici. Din minutul 60 se tot strigă, e normal că în tribune au fost reacții. Când oricine vine în stadionul nostru și strigă ‘România’, toată lumea aplaudă.

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Dar au fost niște strigăte foarte urâte. Așa era normal ca arbitrii să fluiere și să întrerupă meciul, dar nu s-a întâmplat. Tocmai după a patra sau a cincea strigare. Mi se pare penibil. Al patrulea arbitru ar fi spus că nu se aude. S-a auzit, chiar s-au auzit foarte tare. Până în acel moment, suporterii lui Dinamo au cântat frumos.

În primul rând, gestul lui, că a vorbit despre suporterii lui Dinamo, a fost frumos, așa se face. Dar protocolul, nu cred că au fost probleme. Oricine vine, orice oaspete vine, îl primim foarte bine.

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Cu mâncare, cu pâine, cu mâncare foarte bună. Domnul Prunea a fost acolo și știe. Nu am fost în loja lor, dar, la fiecare meci, noi avem protocol bun. Nu cred și nu e frumos să vorbim despre domnul Diószegi să pună mâncare, că nu trebuie el să pună mâncare. Nu cred că au fost probleme cu protocolul. Da, așa este, nu știu, o să mă interesez, dar nu cred. Până acum, nimeni nu a reclamat, toată lumea a fost primită cum trebuie la Sfântu Gheorghe”, a declarat Atilla Hadnagy,

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Sepsi – Dinamo, întrerupt după scandările galeriei „câinilor”

Incidentul s-a produs în jurul minutului 80 al duelului dintre Sepsi și Dinamo, în momentul în care formația lui Nuno Campos conducea cu 2-0. După ce scandările au continuat, arbitrul Viorel Flueran a decis să oprească temporar partida.

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Jucătorii celor două echipe au rămas pe teren, iar de la stația de amplificare au fost transmise mesaje prin care spectatorilor li s-a cerut să renunțe la scandările care au provocat întreruperea jocului.

În acel moment a intervenit și Cătălin Cîrjan (23 de ani). Căpitanul lui Dinamo s-a deplasat în dreptul sectorului ocupat de suporterii „câinilor” și a discutat cu membrii galeriei, cărora le-a cerut să se calmeze și să nu mai continue scandările xenofobe.

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Intervenția lui Cătălin Cîrjan a fost decisivă

Intervenția lui Cătălin Cîrjan și avertismentele venite din partea organizatorilor de la Sf. Gheorghe au avut efect, iar după câteva minute jocul a putut fi reluat. Incidentul s-a produs într-un moment în care Dinamo controla meciul cu Sepsi. „Câinii” au intrat la pauză cu un avantaj de două goluri, după reușitele semnate de Martin Pascual, în minutul 24, și Alberto Soro, în minutul 36.

Formația pregătită de Nuno Campos a venit pe arena covăsneană din postura de lider al SuperLigii și neînvinsă în precedentele nouă etape de campionat. La Sf. Gheorghe au făcut deplasarea pentru confruntarea cu echipa pregătită de fostul tehnician al „câinilor”, Ovidiu Burcă, aproximativ 1000 de fani ai grupării din „Ștefan cel Mare”.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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