Momente teribile în Bănie, la U Craiova – Rapid U17! Tatăl unui fotbalist oltean, luat la pumni și picioare de părinții rapidiștilor: „M-au lovit încontinuu aproape un minut!“

ADVERTISEMENT

Stadionul „Aripile” din Craiova a fost, de curând, martorul unei scene teribile, care a făcut ca fotbalul practicat de juniorii Universității Craiova și ai Rapidului să treacă pe plan secund. Mai exact, , mai mulți părinți ai tinerilor de la Rapid l-au snopit în bătaie pe tatăl unui fotbalist oltean dintr-un motiv incredibil!

Cine este tatăl rupt în bătaie de părinți la meciul U Craiova – Rapid U17

Victima furiei părinților este Ciprian Ecobici, tatăl fundașului de la Craiova, Rareș Ecobici, cel care a și înscris, dar a și dat o pasă de gol.

ADVERTISEMENT

Tânărul a devenit, implicit, ținta giuleștenilor, iar la o intrare periculoasă a unuia dintre adversari, tatăl lui Rareș a reacționat prin injurii. În acel moment, mai mulți părinți ai juniorilor Rapidului au tăbărât pe el.

Dezvăluiri terifiante

După întreaga desfășurare de forțe, Ciprian Ecobici a ajuns la spital cu fisuri la mandibulă, care necesită operație, după cum a declarat. Acesta va depune și o plângere penală

ADVERTISEMENT

„Când am venit la stadion, fără să știu, m-am așezat în tribună în zona vecină suporterilor rapidiști. Eram cu fiica mea de 11 ani, cu soția și soacra. Plus încă doi prieteni, care stăteau un pic mai jos. Craiova a început foarte bine, conducea cu 2-0. Băiatul meu a marcat un gol și a dat pasa la celălalt. La scurt timp după pauză, un fundaș central de la Rapid a intrat foarte tare la el, direct pe genunchi, moment în care nu m-am mai putut stăpâni și am început să înjur.

ADVERTISEMENT

În acel moment, un grup de șapte-opt bărbați din grupul celor de la Rapid au tăbărât pe mine și m-au luat la bătaie. Nu m-au pus la pământ, dar m-au lovit încontinuu aproape un minut. Eu o țineam de mână pe fiică-mea, care s-a speriat îngrozitor și a început să plângă.

În tot acest timp, Maftei era chiar lângă incident, dar n-a intervenit nici măcar o secundă să aplaneze. Stătea și se uita. Ulterior, am mers la Spitalul numărul 1 din Craiova și, după investigații, a reieșit că am fisurat un os la maxilar. Va trebui să mă operez și să-mi atașeze acolo două șuruburi de titan. Voi face intervenția la un spital particular. Le voi face și plângere la Poliție.

ADVERTISEMENT

Pe unul dintre agresori l-am identificat. Se numește Dorin Marin și e tatăl fundașului care a intrat la rupere la fiul meu. Ei sunt din Vrancea, dar puștiul joacă la Rapid. Acum, îmi reproșez cumva că am înjurat la acea fază, dar credeți-mă că m-am speriat foarte tare pentru integritatea fizică a băiatului meu. Indiferent însă de reacția mea, nu cred că poate justifica nimeni agresiunea fizică a părinților de la Rapid. Mai departe va decide legea!”, a explicat părintele, pentru .

Vasile Maftei, fostul jucător al Rapidului, a fost martor la bătaia de la Craiova

al Centrului de Copii și Juniori de la Rapid, a asistat de pe margine la teribilul eveniment, dar nu a intervenit. Fostul căpitan al Rapidului a povestit, apoi, incidentul.

„Era un suporter al Craiovei în sectorul nostru și îi tot înjura pe copii. S-a întâmplat că acel părinte se afla chiar lângă tatăl fotbalistului pe care îl înjura. L-a înjurat de mai multe ori, acesta i-a spus să se oprească, dar a răbufnit în cele din urmă.

Nu-i caut scuze, nu-l apăr, dar nu poți să stai să-ți înjure cineva copilul, dar nu sunt de acord cu ce a făcut. Totodată, și părintele respectiv era extrem de recalcintrant, nu e ok să înjuri copii. Au intervenit cei de pe lângă, e treaba organizatorilor să asigure paza”, a spus Vasile Maftei, conform sursei citate anterior.