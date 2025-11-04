Sport

Momente teribile în Bănie, la U Craiova – Rapid U17! Tatăl unui fotbalist oltean, luat la pumni și picioare de părinții rapidiștilor: „M-au lovit încontinuu aproape un minut!“

Tatăl unui fotbalist al echipei U17 a Universității Craiova a fost agresat de către mai mulți părinți chiar de față cu fetița de doar 11 ani. Care este situația părintelui și ce decizie a luat.
Tibi Cocora
04.11.2025 | 16:00
Momente teribile in Banie la U Craiova Rapid U17 Tatal unui fotbalist oltean luat la pumni si picioare de parintii rapidistilor Mau lovit incontinuu aproape un minut
ULTIMA ORĂ
Momente terifiante la Craiova, cu ocazia unui meci de juniori. Foto: colaj Fanatik / gsp.ro
Stadionul „Aripile” din Craiova a fost, de curând, martorul unei scene teribile, care a făcut ca fotbalul practicat de juniorii Universității Craiova și ai Rapidului să treacă pe plan secund. Mai exact, într-un meci din cadrul play-off-ului U17, mai mulți părinți ai tinerilor de la Rapid l-au snopit în bătaie pe tatăl unui fotbalist oltean dintr-un motiv incredibil!

Cine este tatăl rupt în bătaie de părinți la meciul U Craiova – Rapid U17

Victima furiei părinților este Ciprian Ecobici, tatăl fundașului de la Craiova, Rareș Ecobici, cel care a și înscris, dar a și dat o pasă de gol.

Tânărul a devenit, implicit, ținta giuleștenilor, iar la o intrare periculoasă a unuia dintre adversari, tatăl lui Rareș a reacționat prin injurii. În acel moment, mai mulți părinți ai juniorilor Rapidului au tăbărât pe el.

Dezvăluiri terifiante

După întreaga desfășurare de forțe, Ciprian Ecobici a ajuns la spital cu fisuri la mandibulă, care necesită operație, după cum a declarat. Acesta va depune și o plângere penală

„Când am venit la stadion, fără să știu, m-am așezat în tribună în zona vecină suporterilor rapidiști. Eram cu fiica mea de 11 ani, cu soția și soacra. Plus încă doi prieteni, care stăteau un pic mai jos. Craiova a început foarte bine, conducea cu 2-0. Băiatul meu a marcat un gol și a dat pasa la celălalt. La scurt timp după pauză, un fundaș central de la Rapid a intrat foarte tare la el, direct pe genunchi, moment în care nu m-am mai putut stăpâni și am început să înjur.

În acel moment, un grup de șapte-opt bărbați din grupul celor de la Rapid au tăbărât pe mine și m-au luat la bătaie. Nu m-au pus la pământ, dar m-au lovit încontinuu aproape un minut. Eu o țineam de mână pe fiică-mea, care s-a speriat îngrozitor și a început să plângă.

În tot acest timp, Maftei era chiar lângă incident, dar n-a intervenit nici măcar o secundă să aplaneze. Stătea și se uita. Ulterior, am mers la Spitalul numărul 1 din Craiova și, după investigații, a reieșit că am fisurat un os la maxilar. Va trebui să mă operez și să-mi atașeze acolo două șuruburi de titan. Voi face intervenția la un spital particular. Le voi face și plângere la Poliție.

Pe unul dintre agresori l-am identificat. Se numește Dorin Marin și e tatăl fundașului care a intrat la rupere la fiul meu. Ei sunt din Vrancea, dar puștiul joacă la Rapid. Acum, îmi reproșez cumva că am înjurat la acea fază, dar credeți-mă că m-am speriat foarte tare pentru integritatea fizică a băiatului meu. Indiferent însă de reacția mea, nu cred că poate justifica nimeni agresiunea fizică a părinților de la Rapid. Mai departe va decide legea!”, a explicat părintele, pentru gsp.ro.

Vasile Maftei, fostul jucător al Rapidului, a fost martor la bătaia de la Craiova

Vasile Maftei, cel care ocupă postul de director tehnic al Centrului de Copii și Juniori de la Rapid, a asistat de pe margine la teribilul eveniment, dar nu a intervenit. Fostul căpitan al Rapidului a povestit, apoi, incidentul.

„Era un suporter al Craiovei în sectorul nostru și îi tot înjura pe copii. S-a întâmplat că acel părinte se afla chiar lângă tatăl fotbalistului pe care îl înjura. L-a înjurat de mai multe ori, acesta i-a spus să se oprească, dar a răbufnit în cele din urmă.

Nu-i caut scuze, nu-l apăr, dar nu poți să stai să-ți înjure cineva copilul, dar nu sunt de acord cu ce a făcut. Totodată, și părintele respectiv era extrem de recalcintrant, nu e ok să înjuri copii. Au intervenit cei de pe lângă, e treaba organizatorilor să asigure paza”, a spus Vasile Maftei, conform sursei citate anterior.

