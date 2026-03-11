Sport

Momente uluitoare în Champions League! Ce făcea un suporter al lui Atletico Madrid în timp ce echipa sa o spulbera pe Tottenham. Video

Atletico Madrid nu a avut nicio emoție în partida cu Tottenham din UEFA Champions League, pe care a câștigat-o cu 5-2. Un suporter al gazdelor s-a „remarcat” la rândul său în timpul meciului, iar imaginile au făcut înconjurul lumii.
Bogdan Mariș
11.03.2026 | 12:34
Ce făcea un suporter al lui Atletico Madrid în timpul meciului cu Tottenham. FOTO: Hepta
Atletico Madrid a profitat de erorile uriașe din defensiva lui Tottenham și s-a impus cu 5-2 în meciul disputat pe Metropolitano în prima manșă a optimilor din UEFA Champions League. Spre finalul primei reprize, într-un moment în care gazdele conduceau cu 4-1, un suporter al madrilenilor a fost surprins făcând sandwich-uri în tribună.

Atletico Madrid a făcut o primă repriză aproape perfectă în meciul cu Tottenham. Gruparea pregătită de Diego Simeone conducea cu 4-0 încă din minutul 22, după reușitele semnate de Marcos Llorente, Antoine Griezmann, Julian Alvarez și Robin Le Normand. Pedro Porro a reușit să reducă din diferență înainte de pauză, însă chiar și după golul spaniolului, Atletico avea un avantaj confortabil.

Primele 3 reușite au sosit după gafe imense în defensiva lui Tottenham, portarul Antonin Kinsky fiind înlocuit de antrenorul Igor Tudor după doar 17 minute. Un fan al lui Atletico era atât de relaxat spre finalul primei reprize încât a fost surprins făcând sandwich-uri în tribună, iar imaginile au făcut înconjurul lumii.

Repriza secundă nu a fost la fel de spectaculoasă, însă până la final s-au mai înscris două goluri. Julian Alvarez a realizat „dubla” și a făcut 5-1, însă cei de la Spurs au redus din nou din diferență, prin Dominic Solanke. Returul dintre cele două formații se va disputa miercuri, 18 martie, de la ora 22:00, la Londra.

Ce a declarat Diego Simeone după ce Atletico a spulberat-o pe Tottenham

Antrenorul celor de la Atletico, Diego Simeone, a vorbit la final despre victoria obținută contra lui Tottenham. „Mi-a plăcut cum a arătat echipa, am avut un impact care a fost ajutat de greșelile pe care i-am forțat să le facă, ceea ce ne-a dat încredere, ne-a încurajat să presăm adversarul în continuare și să obținem un avantaj semnificativ.

Golul de 5-2 a venit după o greșeală a noastră, dar ne bucurăm de victorie, știind că partidele din Champions League sunt dificile și că niciun rezultat din prima manșă nu îți asigură calificarea. Prefer să mă concentrez pe lucrurile pozitive. Cei de la Tottenham au calități, au jucători înalți la fazele fixe, chiar și la aruncările de la margine sunt periculoși.

Am intrat în meci într-un mod care i-a scos din zona de confort. (n.r. despre schimbarea portarului în minutul 17) Nu am mai văzut așa ceva în fotbalul profesionist. Nu e problema mea, e a lor, a antrenorului și a portarului”, a declarat tehnicianul argentian la finalul meciului, conform sports.yahoo.com.

