Momente uluitoare în finala care i-a adus României argintul la canotaj! Cum ne-a ajutat Marea Britanie printr-o eroare colosală. Video

Finala probei de patru rame fără cârmaci a adus o imensă bucurie pentru România, după ce au obţinut medalia de argint. Echipajul nostru a profitat de un moment uluitor, în care barca Marii Britanii a fost la un pas să se ciocnească de cea a Italiei.

La ultimul checkpoint al finalei, Australia ocupa primul loc, urmată de Marea Britanie şi România, în timp ce Italia trăgea tare să prindă locul 3, al echipajului ţării noastre. 30 de secunde mai târziu s-a dezlănţuit nebunia, când britanicii au pierdut direcţia.

În momentul când România, Marea Britanie şi Italia se duelau pentru medaliile de argint şi bronz, bărcile ultimelor două au fost la un pas să se ciocnească. Britanicii s-au apropiat periculos de culoarul italienilor, iar ramele celor două echipaje s-au intersectat, motiv pentru care au scăzut stroke-ul.

România, aflată pe culoarul 1, , în timp ce Italia a trebuit să se mulţumească doar cu bronzul. Marea Britanie şi-a revenit pe ultimii metri, dar nu a mai contat în clasamentul final. Britanicii, câştigători ai probei la ultimele 5 ediţii, au rămas fără medalie la patru rame fără cârmaci.

“Mă bucur că am obținut această medalie. Am muncit foarte mult pentru ea. Sper ca la Paris să luăm medalia de aur. Noi ne înțelegem din priviri, ne simțim unul pe celălalt. Știm când trebuie să atacăm. Pentru această medalie aveam speranțe pentru că nu știi la ce să te aștepți de la noi. Suntem imprevizibili. Pentru această medalie am muncit cinci ani”, a spus Ştefan Berariu după ce a obţinut medalia de argint.

VEZI VIDEO CU INCIDENTUL DE LA MINUTUL 5:19

Lacrimi pentru echipajul Marii Britanii: “Am uitat să ţin cârma pentru scurt timp”

După terminarea probei, Oliver Cook, canotorul responsbil pentru cârmuire, a izbucnit în lacrimi atunci când a fost intervievat de jurnaliştii de la BBC.

“E prea devreme să pot explica ce s-a întâmplat. Simt că am stricat lucrurile. Pe final, am început să mărim stroke-ul ca să ajungem la finish şi am uitat să ţin cârma pentru scurt timp.

Le mulţumesc tuturor celor care s-au trezit să ne urmărească şi îmi cer scuze că nu am câştigat nicio medalie”, a spus Oliver Cook printre lacrimi.

Până la ediţia de la Tokyo, Marea Britanie câştigase medalia de aur la patru rame fără cârmaci la ediţiile Sydney 2000, Atena 2004, Beijing 2008, Londra 2012 şi Rio de Janeiro 2016, iar proba era considerată una la care britanicii vor cuceri din nou aurul şi în Japonia.

Italia a schimbat un canotor chiar înaintea finalei

Pe lângă problemele din timpul finalei, barca Italiei a avut emoţii şi înainte de a intra în cursa pentru o medalie. Bruno Rosetti a fost depistat pozitiv cu coronavirus şi a fost înlocuit cu Marco Di Costanzo.

“După ce a fost depistat pozitiv cu COVID-19, canotorul Bruno Rosetti a fost înlocuit pentru finala de azi, la recomandarea Federaţiei Italiene de Canotaj, cu Marco Di Costanzo”, a anunţat Comitetul Olimpic Italian înaintea finalei de la patru rame fără cârmaci.