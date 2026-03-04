Momente uluitoare în Turcia! Maxim și Sorescu se pregăteau să o înfrunte pe Fenerbahce, însă partida nu a putut începe. Video

ADVERTISEMENT

Duelul dintre Gaziantep și Fenerbahce din grupele Cupei Turciei trebuia să înceapă miercuri, de la ora României 19:30, însă partida nu a pornit din cauza unor probleme cu nocturna, care nu a funcționat în unele sectoare ale arenei din Gaziantep. Alexandru Maxim și Deian Sorescu sunt titulari pentru gazde în duelul care a început cu o întârziere de aproximativ o oră.

Probleme cu nocturna în Turcia! Partida Gaziantep – Fenerbahce nu a putut începe

Clasamentul grupei C din Cupa Turciei este unul foarte echilibrat, așadar duelul dintre Gaziantep și Fenerbahce este important, deoarece ar putea decide a doua echipă calificată în sferturi din această serie. Din nefericire pentru cele două formații, partida programată la ora locală 20:30 (19:30 în România) nu a putut începe.

Gaziantep F.K. – Fenerbahçe maçı teknik aksaklık sebebiyle henüz başlamadı. Mücadele öncesi durum değerlendiriliyor. — Fanatik (@fanatikcomtr)

Cele două echipe erau pregătite să înceapă jocul, însă nocturna stadionului din Gaziantep nu a funcționat în unele sectoare, așadar fotbaliștii au revenit la vestiare cu speranța că problema tehnică se va rezolva, conform . și Deian Sorescu au fost titularizați de antrenorul Burak Yilmaz pentru acest joc, în timp ce .

ADVERTISEMENT

Ce s-a întâmplat la stadion înainte de Gaziantep – Fenerbahce. Duelul a început cu o întârziere de o oră

Jurnalistul turc Ali Budak a furnizat imagini de la fața locului și a oferit explicația pentru problemele de la stadionul din Gaziantep. „Transformatorul funcționează, dar există o problemă cu generatorul și cu rețeaua electrică a orașului”, a transmis acesta pe contul său de X.

ADVERTISEMENT

ÖZEL GÖRÜNTÜ…

Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda arızanın kaynaklandığı yer. Trafo çalışıyor ama jeneratör ile şehirden gelen elektrik şebekesi problemi yaşanıyor. Sorunun çözülmesi için çaba sarfediliyor. — Ali Budak (@AliBudakx)

Până la urmă, problema s-a rezolvat, iar jocul a început cu o întârziere de aproximativ o oră. Înainte de meci, Gaziantep și Fenerbahce erau la egalitate în clasamentul grupei C, ambele având câte 6 puncte după primele 3 meciuri. Gaziantep ocupa locul 2, în timp ce Fenerbahce era pe poziția a treia. Locul secund avansează în sferturi, iar ocupanta poziției a 3-a s-ar putea califica în cazul în care are mai multe puncte decât echipele aflate pe locul 3 în grupele A și B.