Momente uluitoare în Turcia! Maxim și Sorescu se pregăteau să o înfrunte pe Fenerbahce, însă partida nu a putut începe. Video

Duelul dintre Gaziantep și Fenerbahce din grupele Cupei Turciei trebuia să înceapă miercuri, de la ora României 19:30, însă partida nu a pornit din cauza unor probleme cu nocturna, care nu a funcționat în unele sectoare ale arenei din Gaziantep. Alexandru Maxim și Deian Sorescu sunt titulari pentru gazde în duelul care a început cu o întârziere de aproximativ o oră.
Clasamentul grupei C din Cupa Turciei este unul foarte echilibrat, așadar duelul dintre Gaziantep și Fenerbahce este important, deoarece ar putea decide a doua echipă calificată în sferturi din această serie. Din nefericire pentru cele două formații, partida programată la ora locală 20:30 (19:30 în România) nu a putut începe.
Cele două echipe erau pregătite să înceapă jocul, însă nocturna stadionului din Gaziantep nu a funcționat în unele sectoare, așadar fotbaliștii au revenit la vestiare cu speranța că problema tehnică se va rezolva, conform presei din Turcia. Alexandru Maxim și Deian Sorescu au fost titularizați de antrenorul Burak Yilmaz pentru acest joc, în timp ce Denis Drăguș este absent din cauza accidentării suferite pe 22 februarie.
Jurnalistul turc Ali Budak a furnizat imagini de la fața locului și a oferit explicația pentru problemele de la stadionul din Gaziantep. „Transformatorul funcționează, dar există o problemă cu generatorul și cu rețeaua electrică a orașului”, a transmis acesta pe contul său de X.
Până la urmă, problema s-a rezolvat, iar jocul a început cu o întârziere de aproximativ o oră. Înainte de meci, Gaziantep și Fenerbahce erau la egalitate în clasamentul grupei C, ambele având câte 6 puncte după primele 3 meciuri. Gaziantep ocupa locul 2, în timp ce Fenerbahce era pe poziția a treia. Locul secund avansează în sferturi, iar ocupanta poziției a 3-a s-ar putea califica în cazul în care are mai multe puncte decât echipele aflate pe locul 3 în grupele A și B.