Momente uluitoare pe un teren de fotbal. Un arbitru, bătut de jucători. Video

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Momente incredibile la partida dintre satelitul Unirii Sânnicolau Mare și Pobeda Star Bîșnov. Mai mulți jucători ai oaspeților, nemulțumiți de deciziile arbitrului, l-au luat la bătaie pe ”central” chiar pe teren.

Jucătorii unei echipe din Liga a V-a au bătut arbitrul

Incidentele s-au petrecut în repriza a doua, la scorul de 1-1 al întâlnirii care conta pentru Liga a V-a din județul Timiș. Era minutul 63 când pe atacul gazdelor doi jucători s-au ciocnit violent și s-au prăbușit pe gazon.

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Inițial, arbitrul Rareș Benghia (21 de ani) a lăsat faza să continue, dar când a observat că unul dintre fotbaliști a rămas întins la pământ, a decis să oprească jocul și să meargă să vadă care este starea jucătorului.

Unul dintre fotbaliștii oaspeților a trimis intenționat mingea în direcția ”centralului”, iar acesta a considerat gestul nesportiv și a dus mâna la buzunar pentru a scoate cartonașul roșu. A fost momentul în care coechipierii acestuia l-au înconjurat pe arbitru.

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Au urmat proteste violente, iar jucătorii au început să-l împingă pe cavalerul fluierului și l-au scos în afara terenului. Mai mult, fotbaliștii de la Pobeda Star Bîșnov l-ar fi lovit pe ”central”, care a luat-o la fugă pentru a scăpa de furia agresorilor. În apărarea arbitrului a sărit un om de ordine, dar și acesta a fost lovit de unul dintre jucătorii echipei oaspete. După câteva minute de tensiune, injurii, acuze și țipete, ”centralul” Rareș Benghia a hotărât să suspende întâlnirea.

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Se cer sancțiuni aspre pentru agresori

Într-o postare făcută de contul de Facebook cu titlul ”Fotbal, nu pumni”, conducerea clubului Unirea Sânnicolau Mare a cerut sancțiuni aspre pentru agresori și le-a cerut scuze spectatorilor care au fost nevoiți să asiste la un moment absolut jenant.

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”În cadrul etapei de Liga a V-a, partida dintre CS Unirea II și Pobeda Star Bîșnov a fost suspendată la scorul de 1-1, după ce unul sau unii dintre componenții echipei oaspete au considerat că își pot face ‘dreptate’ lovind cu pumnul arbitrul jocului.

Ne dezicem total de un asemenea comportament și dorim să transmitem un mesaj ferm: nu vom tolera niciodată astfel de acte de violență! Sperăm ca cei vinovați să fie aspru sancționați de către forurile competente, pentru ca astfel de derapaje să nu își mai găsească locul pe terenurile de fotbal.

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Totodată, facem mențiunea că ne referim strict la cei care au manifestat un astfel de comportament deosebit de violent, fără a dori să învinovățim în bloc sportivii sau ceilalți membri ai echipei oaspete care nu au fost părtași la aceste incidente regretabile.

De asemenea, cerem scuze tuturor celor prezenți în tribunele stadionului. Au fost martorii unui spectacol grotesc, total nedemn de vremurile pe care le trăim, fiind privați de bucuria de a urmări finalul jocului și de a fi alături de echipa favorită, indiferent care ar fi fost rezultatul pe teren”, este mesajul grupării din Sânnicolau Mare.

Primele sancțiuni după bătaia din Liga a V-a

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au transmis că sesizarea s-a făcut prin apel la 112, iar unul dintre agresori s-a ales cu dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

”La data de 15 noiembrie 2026, în jurul orei 12:40, polițiștii din cadrul Poliției orașului Sânnicolau Mare au fost sesizați, prin apel la 112, cu privire la faptul că, pe un teren de fotbal din orașul Sânnicolau Mare, ar fi avut loc un conflict.

Din primele verificări efectuate, a reieșit faptul că, în timpul unui meci de fotbal, un bărbat, în vârstă de 21 de ani, care avea calitatea de arbitru, ar fi fost agresat fizic de doi bărbați, în vârstă de 41 de ani, pe fondul unor nemulțumiri legate de deciziile de arbitraj.

În cauză, polițiștii s-au sesizat din oficiu și au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, a transmis IPJ Timiș.

Alte bătăi petrecute în fotbalul românesc

În fotbalul din România se întâmplă destul de des astfel de incidente. În urmă cu mai puțin de două luni, doi jucători de la formația Petrolul Hârtiești în pauza unui meci din Liga 3 și a fost nevoie de intervenția jandarmilor.

Un alt moment care nu face cinste acestui sport s-a petrecut la finalul verii, la partida Petrolul – Rapid 0-2 din SuperLiga. Atunci, portarul Lukas Zima a avut un conflict pe tunelul de la vestiare cu Armando Lungu, preparatorul fizic al oaspeților. Cei doi s-au înjurat, iar fiind cu greu oprit de câțiva coechipieri.