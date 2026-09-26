Momentele lui Hagi și întrebările a milioane de români după misiunea ratată din Suedia. „Regele” are deja o mare problemă de rezolvat

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FANATIK a identificat 5 elemente care încurajează dezbaterea la finalul primului test major din noul mandat de selecționer al lui Gică Hagi. Cu el pe bancă, România trebuie să ajungă la Euro, în 2028.

Mai mult decât să bifeze întoarcerea pe scena mare, „tricolorii” au de câștigat o luptă cu limitele în care au fost încadrați. Jucătorul Hagi a fost simbolul ruperii barierelor. Cum va fi pentru un selecționer ajuns la vârsta antrenoratului matur să aibă în față presiunea unor așteptări similare din partea publicului?

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Îi vor fi permise lui Hagi aceleași alunecări în suficiență pe care le-au avut cei dinaintea lui?

Noul contact al lui Hagi cu naționala României a injectat optimism într-un mediu care s-a dezobișnuit de momentele mari. Cu excepția campaniei pentru Euro 2024 și a turneului final din Germania, România și-a trăit în mediocritate necalificările.

Indiferent de numele selecționerului și de semnalele care au pâlpâit în joc, luminile s-au stins mai repede sau mai târziu pentru Iordănescu Sr., Christoph Daum, Cosmin Contra, Mirel Rădoi și Mircea Lucescu. Fluctuațiile mari de consistență s-au vărsat în oceanul de frustrări acumulat de suporterii României în ultimii 30 de ani.

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Prezente și în era Iordănescu Jr., nemulțumirile au tăcut după ce Edi și-a câștigat prin suferință și reziliență drepturile de autor asupra „Generației de Suflet”. Edi a rămas în funcție la capătul unei aventuri jenante în Nations League, terminată cu locul 4 și retrogradare în Liga C dîntr-o grupă cu Finlanda, Bosnia și Muntenegru. FRF a crezut în evoluția vizibilă cu Edi. Cu toate că are o aliniere mai dificilă de adversare, ar rezista Hagi unui panou de rezultate similar cu cel al lui Edi din Nations League? Dar unui șir de prestații ca cea din Suedia, care deja trebuie să fie o problemă la care meditează? Orgoliul omului care a crezut în permanență în talentul fotbalistului român și în posibilitățile echipei naționale ar fi serios pus la încercare.

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Cu sau fără Ianis în echipa de start?

Gică Hagi a anunțat deja că Nicolae Stanciu va fi titular în partida cu Bosnia, de luni seara. Va ocupa rolul lui Ianis sau selecționerul gândește altfel? Folosit puțin la Alanyaspor de la startul sezonului, Hagi Jr. a prins 67 de minute în teren la Solna. N-a fost cel mai slab, dar nici n-a făcut nimic remarcabil. Lui Ianis i-au lipsit inspirația, energia și execuțiile. , nicidecum în deplinătatea potențialului fizic. Cu Suedia, Ianis a jucat cel mai mare număr de minute de la startul sezonului. Naționala îl ajută, iar el poate ajuta naționala, așa cum a făcut-o în multe rânduri. Momentan, răspunsul rațional este că Ianis trebuie să o facă venind în teren de pe bancă.

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A cui este, de fapt, banderola de căpitan la naționala României?

Mircea Lucescu a pus-o pe brațul lui Ianis, care a păstrat-o și cu Gică Hagi selecționer. Chiar și atunci când nu are realizări, Ianis convinge prin pasiunea pe care o arată pentru tricoul României. Dar este Hagi Jr. adevăratul lider al naționalei? Cel mai probabil, banderola se va întoarce la Nicolae Stanciu în jocul cu Bosnia. Trebuie să rămână acolo sau să meargă la Drăgușin, Man sau Marin?

Viitorul este aici și acum

Hagi a mers în Suedia pe încrederea în fotbaliștii creați de el în „laboratoarele” academiei de la Ovidiu. Viitorul, echipa pe care a creat-o și pe care a transformat-o în campioană a României, a devenit prezentul echipei naționale. Ghiță, Băluță, Răzvan Marin, Ianis Hagi și Louis Munteanu, jumătate dintre jucătorii de câmp folosiți din primul minut cu Suedia, au crescut în academie. De pe bancă a intrat și Florin Tănase.

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Alți jucători cunoscuți bine de Hagi, precum Cojocaru și Borza au rămas rezerve, în timp ce Alex Cicâldău n-a prins lotul și a rămas să se pregătească la Mogoșoaia. Dacă nu ar fi avut probleme medicale, Florinel Coman și Denis Drăguș n-ar fi ratat nici ei selecția. Hagi plantează piloni dintre jucătorii în care și-a pus încrederea încă de când erau copii. Și pe care i-a provocat în permanență să-l depășească.

Urmează revoluția de substanță la echipa națională?

Dintre fotbaliștii care au început pentru România la Solna, doar Bancu era născut în 1994, când Hagi scria istoria celei mai strălucitoare participări a „tricolorilor” la Campionatul Mondial. Căpitanul Craiovei, împreună cu Stanciu, Burcă și Tănase sunt singurii jucători din lotul actual trecuți de 30 de ani. Imediat după meciul cu Suedia, să le facă la viitoarele acțiuni. Până acum, strategia sa ca selecționer n-a inclus inovații majore, cu excepția convocării lui David Matei de la Craiova. „E al doilea stagiu al meu, încerc să-i cunosc pe toți, să le dau minute pentru a putea să fac evaluări. De la stagiul următor vom merge altfel, pe o competiție care trebuie să existe”, a dezvăluit Hagi. De la cine ar putea să vină surprizele?