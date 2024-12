Momentele teribile prin care a trecut Naomi Osaka: „Nu m-am plăcut niciodată cu adevărat!”

Naomi Osaka este un nume consacrat în tenisul feminin. Japoneza nu a avut un an 2024 prea grozav, însă cariera sa poate fi catalogată drept una de succes. Chiar și așa, viața sportivei nu a fost lipsită de drame.

Confesiunile japonezei Naomi Osaka. Prin ce a trecut sportiva

Naomi Osaka, a trecut prin multe momente în viața sa, unele bune, altele dezamăgitoare. Sportiva, , a vorbit recent despre trecutul său.

Deși este un simbol pentru tenisul feminin, Naomi Osaka a avut o tinerețe tulbure. Acesta a dezvăluit că i-a fost foarte greu în a se descoperi pe sine însuși cu adevărat.

„Mă comparam mereu cu ceilalți!”

„Când am crescut, nu m-am plăcut niciodată cu adevărat. N-aș spune că nu mă iubeam, dar a fost o contradicție ciudată în gândirea mea: am existat, dar nu am avut o emoție sau o opinie puternică legată de existența mea, fie ea pozitivă sau negativă.

Acestea fiind spuse, din anumite motive, când eram tânără, știam că aș fi preferat să fiu altcineva. Poate o vedetă pop sau cineva foarte faimos și bogat. Când eram adolescentă, mă comparam mereu cu ceilalți.

Fie pentru că eram de părere că al meu corp nu este atractiv pentru că eram o sportivă care muncea enorm să pună masă musculară, fie pentru că m-am comparat cu alte jucătoare de tenis și credeam că nu sunt la înălțimea lor”, a precizat Osaka, potrivit

„Au fost oameni care au avut intenția de a mă exploata!”

Celebritatea, pe lângă multe beneficii, poate aduce și mult rău în viața oamenilor. Naomi Osaka a vorbit deschis despre faima pe care a căpătat-o pe parcursul anilor și a mărturisit că a simțit în preajma sa persoane cu intenții nu tocmai bune.

„Am simțit că am devenit mai închisă!”

„Încet-încet, pe măsură ce am început să devin mai cunoscută, au fost oameni care au avut intenția de a mă exploata. Așa că am simțit că am devenit mai închisă și am simțit că personajul meu se schimbă și nu prea mi-a plăcut asta.

Așa că în acest moment când mă gândeam ‘trebuie să iau o pauză, dar nu pot lua o pauză pentru că atunci voi fi amendată’. Dar apoi m-am gândit că mai degrabă aș prefera să iau amenda decât să trec prin asta”, a mai spus sportiva, conform sursei.