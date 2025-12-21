Sport

Momentul adevărului în duelul celor mai productivi fotbaliști din Superliga României. Ce arată cifrele lui Florin Tănase și Alex Dobre înaintea derby-ului FCSB – Rapid

Florin Tănase și Alexandru Dobre, adversari în derby-ul FCSB - Rapid, sunt fotbaliștii cu cele mai multe contribuții de gol în primele 20 de etape ale Superligii
Catalin Oprea
21.12.2025 | 16:28
Momentul adevarului in duelul celor mai productivi fotbalisti din Superliga Romaniei Ce arata cifrele lui Florin Tanase si Alex Dobre inaintea derbyului FCSB Rapid
ANALIZĂ FANATIK
Dobre și Tănase sunt cei mai ofensivi fotbalisti din Superliga Romaniei FOTO colaj fanatik
FCSB – Rapid (diseară, ora 20.00), ultimul derby al anului 2025, aduce față în față doi dintre cei mai buni fotbaliști ai competiției interne. Florin Tănase, de la FCSB, și Alexandru Dobre, de la Rapid, au cifre personale foarte bune.

Florin Tănase și Alex Dobre au cele mai multe contribuții la gol în acest sezon

Ei sunt fotbaliștii cu cele mai multe contribuții ofensive în primele 20 de etape, Florin Tănase are 13 (nouă goluri, patru pase decisive), iar Alexandru Dobre – 12 (10 goluri, o pasă decisivă).

Tănase are 30 de ani și este evaluat la 2,2 milioane de euro. Desemnat cel mai bun fotbalist din competiția internă, la Super Gala Fanatik, favoritul lui Gigi Becali, a marcat un gol și în cupele europene.

Florin Tănase a jucat în toate cele 20 de meciuri disputate în campionat. De 19 ori a fost titular și o dată a intrat pe parcurs. Șapte dintre cele nouă goluri marcate de Tănase au fost reușite din penalty. Puteau fi opt, dar el a ratat o lovitură de la 11 metri în meciul cu Universitatea Craiova. Tănase este însă fotbalistul cu cele mai multe pase cheie din Superligă.

Rapidistul a marcat doar din acțiune

Rivalul său, Alexandru Dobre, căpitan la Rapid, n-a dat niciun gol de la punctul cu var. Toate reușitele lui au venit din acțiune. Nouă goluri au fost din careu (unul cu capul) și unul din afara careului.

Dobre este evaluat la 2,8 milioane de euro, având și avantajul vârstei. E mai mic cu trei ani decât Tănase și joacă pe acelați post cu el și al echipa națională, acolo unde fcsbistul are o experiență net superioară. Tase a jucat 26 de meciuri/5 goluri pentru tricolori, în vreme ce Dobre a prins doar 5 jocuri/niciun gol.

Cifrele din acest sezon demonstrează o prezență mai constantă în joc a lui Florin Tănase, dar o eficiență mult mai bună a lui Dobre. Ambii sunt însă elemente cheie în jocul echipelor lor, iar duelul lor se anunță mai mult decât interesant.

Istvan Kovacs arbitrează derbyul

Niciunul dintre ei nu a marcat în ultima dispută directă din campionat Rapid – FCSB 2-2 (marcatori: Elvir Koljic – dublă / Mihai Lixandru, Daniel Bîrligea). Cele două echipe sunt singurele din România care, de-a lungul timpului, s-au confruntat în cinci competiţii majore diferite: SuperLiga, Cupa României, Supercupa, Cupa Ligii şi cupele europene.

Așa cum era de așteptat, Istvan Kovacs va fi arbitrul partidei. Centralul din Carei va fi ajutat la cele două linii de asistenții Vasile Marinescu și Ovidiu Artene, în timp ce arbitru de rezervă va fi Iulian Călin. Arbitru VAR va fi Cătălin Popa, în timp ce Ferencz Tunyogi îi va fi asistent. Marian Salomir a fost delegat ca observator de arbitri la acest joc.

Cifrele lui Florin Tănase

  • 30 ani – 1,86 m -72 kg
  • 20 meciuri/9 goluri/4 pase de gol
  • Minute jucate: 1695
  • Ocazii mare ratate: 5
  • Driblinguri reușite: 26
  • Pase reușite: 720 din 898 (80%)
  • Pase cheie: 52
  • Centrări reușite: 25
  • Media atingerilor de minge pe meci: 66,7
  • Dueluri câștigate: 122 din 230
  • Cartonașe galbene: 3

Cifrele lui Alexandru Dobre

  • 27 ani – 1,78 m – 71 kg
  • 20 meciuri/10 goluri/o pasă de gol
  • Minute jucate: 1647
  • Ocazii mare ratate: 5
  • Driblinguri reușite: 35
  • Pase reușite: 451 din 562 (80%)
  • Pase cheie: 16
  • Centrări reușite: 9
  • Media atingerilor de minge pe meci: 46,1
  • Dueluri câștigate: 97 din 201
  • Cartonașe galbene: 1
