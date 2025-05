Momentul Bibliei din dezbatere, lămurit de Victor Ponta: ”Nu era a mea, am citit doar un psalm!”

Victor Ponta, candidat independent la alegerile prezidențiale din 4 mai, a vorbit despre momentul controversat din cadrul ultimei dezbateri televizate la care a participat alături de contracandidații săi. Fostul premier a fost fotografiat citind din biblie, gest care a stârnit foarte multe discuții.

Fostul premier al țării, câștigător al dezbaterii televizate

Fostul premier a fost desemnat de inteligența artificială drept , alături de Silviu Predoiu. Cu toate acestea, foarte multe persoane s-au întrebat ce a vrut să demonstreze prin gestul său de a fi imortalizat citind din biblie.

„Pierzători sunt cei care s-au tot certat. Și de certat, s-au certat tot timpul doamna Lasconi cu Crin Antonescu și cu Nicușor. Dar Nicușor să zicem că nu a început el scandalul. Eu-s crescut la Gara de Nord. Așa când m-am uitat la Dice, așa mi s-a părut că văd de acolo, în fața gării, la bufet, trei care s-au luat la bătaie. Așa arăta la un moment dat ce am văzut eu pe TikTok și pe celelalte.

Dar eu pot să vorbesc despre mine, sunt convins că v-ați uitat la dezbatere. Eu am avut un singur obiectiv. Să arăt oamenilor că m-am schimbat față de acum zece ani, nu în ceea ce privește partea de profesionalism sau de pregătire. Asta oamenii au apreciat și la dezbaterea de acum zece ani. Da, domne, Ponta e mai pregătit, dar e arogant, sare la scandal, e prea tânăr, e prea cârlan”, a declarat politicianul, la Testul Puterii.

Candidatul la prezidențiale a vrut să fie un model pentru copiii săi

Ponta a vorbit și despre exemplul pe care a vrut să îl dea copiilor săi și sau nu în anii de inactivitate politică la nivel înalt.

„Eu nu întâmplător m-am dus cu cei doi copii ai mei, cei mai mari. M-am gândit, Victor, arată-le copiilor tăi că nu ești arogant, că nu te iei la ceartă, că nu te enervează orice întrebare primești, că ești pregătit să dai un exemplu copiilor tăi de cum trebuie să te porți tu. Și de la acel exemplu, mai departe, tuturor românilor să vadă, mă, Ponta e tot ăla de acum zece ani, care era băiat deștept și acum zece ani. Bă, dar le știa pe toate și se certa cu toată lumea. Sau ăștia zece ani și părul alb și anii petrecuți împreună cu toată familia pe la tribunale și așa mai departe l-au schimbat sau nu.

Eu asta am avut în minte, pentru că altfel…cred că oamenii știu că mă pricep la economie, mă pricep la relații internaționale. Sigur, trebuie să învăț. Dar oamenii vreau să vadă dacă m-am schimbat eu, dacă Ponta s-a maturizat. Și din punctul ăsta de vedere, asta am dorit. Mulți mi-au zis că nu credeam că te abții. Nu mi-am luat telefonul deloc, de exemplu. Am stat trei ore fără telefon. Cei mai apropiați din echipa mea mi-au zis că am avut o mie de mesaje în care mi se spunea să nu te enervezi, nu pune la suflet ce ți se spune. Cum să pun la suflet? Uite mă uit la Irina și la Andrei și imediat sunt fericit că sunt aici”, a mai afirmat candidatul.

Momentul Bibliei din dezbatere, lămurit de Victor Ponta

Invitat la Testul Puterii cu Denise Rifai, Victor Ponta a explicat și care a fost scopul acelei fotografii controversate în care apare citind dintr-o Biblie.

„Vreau să explic un lucru, o chestie foarte controversată, deși nu știu de ce a fost controversată. La un moment dat, da, citeam dintr-o Biblie. În primul rând, nu era Biblia mea, adică n-a fost o chestie pregătită. Era Biblia lui (n.r. Biblia lui Cristian Terheș). La momentul la care se apropia să-i se dea cuvântul lui domnului Funeriu, care până atunci făcuse show, Cristian Terheș mi-a dat Biblia lui și mi-a zis citește un psalm despre, cumva să nu ne supărăm Daniel Funeriu.

Mi-a dat să citesc Psalmul 101 din Cartea lui David. Nici nu am auzit ce a spus Daniel Funeriu, bănuiesc că a zis ceva de rău de mine. În primul rând, nu cred că e rău niciodată să citești din Biblie. E un lucru bun să citești din Biblie. În al doilea rând, m-a ajutat. Era și pe finalul dezbaterii. Eram toți foarte obosiți. Trei ore e foarte mult și tensiunea. Și cumva, eu nu am auzit”, a explicat Victor Ponta la emisiunea marca FANATIK.ro ce poate fi vizionată în fiecare zi de marți, miercuri și joi, de la ora 18:00.