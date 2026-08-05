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Momentul când Mitică Dragomir a înțeles ce înseamnă sărăcia. „Aveam 12 ani”. E vorba de 5-6 boabe de porumb!

Mitică Dragomir a dezvăluit un moment extrem de sensibil din copilăria sa: când și-a dat seama ce înseamnă cu adevărat sărăcia. Fostul șef al LPF avea doar 12 ani
Dan Suta
05.08.2026 | 06:06
Momentul cand Mitica Dragomir a inteles ce inseamna saracia Aveam 12 ani E vorba de 56 boabe de porumb
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir, despre momentul în care a realizat ce înseamnă sărăcia. Foto-montaj: FANATIK
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Mitică Dragomir a depănat o serie de amintiri în emisiunea de la FANATIK, PROFEȚIILE LUI MITICĂ, unde a povestit în ce moment al vieții sale și mai ales cum a realizat ce înseamnă sărăcia. Acesta a făcut câteva referiri interesante despre vremurile de altădată, spunând, printre altele, că pe vremea lui Ceaușescu era greu să nu faci ce îți spunea securistul atunci când te lua în vizor.

Mitică Dragomir, despre cum a fost traiul în România acum 50 de ani și ce n-a reușit nici măcar biserica să facă

Nea Mitică a spus că vrajba între oameni, de multe ori cauzată și de sărăcie, nu a putut-o opri nici măcar Iisus Hristos, mărturisind că și biserica a încercat să facă asta, dar tot n-a reușit. Fostul șef al LPF a declarat că nu a mai trecut pragul bisericii de ceva timp, de la un accident prin care a trecut împreună cu fiul său.

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„Jumătate din populație nu știe ce a fost acum 50 de ani. Dacă eu eram securistul și veneam la tine îți spuneam ce să faci de mâine, faci asta, asta și asta. Puteau să facă orice cu tine. Mureai, ține minte ce spun eu. Nu aveai ce să faci. 

Dacă îți dă vaca zece litri de lapte și poate n-ai unde să îl vinzi, mai dai și amărâtului o sticlă, două, cum făcea mama. Ține minte ce spun eu: Dumnezeu a făcut vrajba asta între oameni. Biserica a încercat să despartă vrajba dintre oameni. Eu nu mai merg la biserică de la accidentul cu fiul meu, dar înainte mă duceam. Preoții, toți, în predica lor, în permanență spuneau de chestia asta. Iisus Hristos a încercat să facă treaba asta, nici el n-a reușit”, a declarat Dragomir la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

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Când a conștientizat Mitică Dragomir ce înseamnă sărăcia

Cu privire la momentul în care a realizat ce înseamnă sărăcia, ”oracolul din Bălcești” a oferit o anecdotă extrem de interesantă. Mâncarea pe care mama sa o dădea găinilor din curte l-au făcut să conștientizeze cât de grea poate fi viața. Atunci când a văzut că mama lui făcea economie de la boabele de porumb a realizat, încă de la vârsta de 12 ani, că trebuie să facă ceva pentru a-și depăși condiția. Mitică Dragomir a povestit că dacă nu se gândea serios la viitorul său probabil că astăzi nu mai era cunoscut, căci cine știe pe ce drumuri l-ar fi dus viața.

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„De mic am știut ce înseamnă sărăcia. Fii atent aici: mama dădea seara mâncare la găini. Aveam și noi 10-15 găini în curte. O găină a intrat în curte la noi. Mama nu dădea mâncare găinilor noastre găinilor noastre până nu le elimina pe intruse. A zis: cum să mănânce boabele noastre? 5-6 boabe, păi cu 5-6 boabe îngrași porcul. Am stat și m-am gândit, aveam 12 ani. Atunci mi-am dat seama ce e sărăcia. Mama se uita la cele 5, 6 boabe pe care le mânca găina din vecini. Atunci am zis că trebuie să plec, de la 12 ani, că trebuie să plec din sărăcia asta. Am zis că ori mă apuc de prostii, ori mor”, a completat Mitică Dragomir.

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MITICĂ DRAGOMIR, DESPRE MOMENTUL ÎN CARE A DESCOPERIT CE ÎNSEAMNĂ SĂRĂCIA. AMINTIRILE ȘI PROFEȚIILR ORACOLULUI DIN BĂLCEȘTI

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Dan Suta
Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
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