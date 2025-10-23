Momentul care a devastat-o pe Nadia Comăneci. Ce a pățit marea gimnastă: ”Am simțit un gol”

ADVERTISEMENT

Nadia Comăneci este de departe una dintre legendele sportului românesc. Fosta mare gimnastă a traversat însă și momente mai dificile și este o fire cât se poate de sensibilă, după cum povestește chiar ea.

Nadia Comăneci, devastată după plecarea fiului ei

Nadia Comăneci are 64 de ani, însă de abia acum se confruntă cu problemele ”părintești”. Fiul fostei gimnaste, Dylan, în vârstă de 19 ani, a decis să plece la facultate destul de departe de familie.

Nadia recunoaște că a fost tristă când a auzit decizia fiului ei. Pe de altă parte, acesta și-a dat seama că trebuie să spere la ce este mai bun pentru el. Chiar și așa, recunoaște că nu i-a fost deloc ușor.

Fosta gimnastă spune că a avut parte de zile triste și că a simțit un gol în suflet. Ulterior însă, lucrurile s-au mai liniștit. Dylan îi sună pe părinții săi în fiecare seară și încearcă să vină acasă în vacanțe.

„Fiul meu deja a plecat în Santa Monica la facultate. Să fiu sinceră, am avut două zile foarte triste, am simțit un gol. M-am gândit că totuși este o fază a lui, în care trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește să facă.

Acum ne sună în fiecare zi. Camera este semi-goluță. Vine la Crăciun și când are vacanță la școală. Ne sunăm în fiecare seară face time, vorbim”, a spus Nadia Comăneci, conform Antena Stars.

Unde studiază fiul Nadiei Comăneci

Menționăm faptul că distanța dintre Dylan și părinții săi este una cât se poate de mare. Mai exact, tânărul în vârstă de 19 a decis să plece departe, în California, pentru a se bucura de studenție.

Dylan a ales să studieze la Universitatea Santa Monica. Instituția se află însă la peste 2.100 de kilometri de casă. Mai exact, , locuiesc în orașul Norman, lângă Oklahoma City.

Iar deși provine dintr-o familie cu un istoric sportiv, Dylan a ales să nu urmeze o carieră în acest domeniu. Fosta gimnastă povestea la un moment dat că tânărul a cochetat cu sporturi în liceu, însă a luat în final o altă decizie.

Ce spune fosta gimnastă despre fiul ei

Nadia Comăneci spune că ea și soțul ei l-au încurajat constant pe Dylan să facă sport. Nu și-au dorit neapărat să facă asta în viitor, însă măcar să știe de beneficiile pe care .

Tânărul este însă pasionat de cu totul altceva. Mai exact, recondiționarea și construcția lucrurilor îl fac curios. Acesta a lucrat inclusiv într-un atelier de recondiționări mașini retro și a fost foarte încântat. Drept urmare, mai departe a decis să meargă către această direcție.

„Dylan este ambițios și hotărât în tot ceea ce își propune să facă. Cred că a moștenit aceste calități de la amândoi. Când ai doi părinți sportivi de performanță, campioni olimpici, care au aplicat și în viața de zi cu zi învățămintele din sport – organizare, disciplină, ambiție și devotament – nu cred că poți fi altfel.

Știu că poate mulți s-ar fi așteptat să urmeze același drum că noi, dar sunt mândră de el că știe exact ce îi place, ce poate și ce vrea să facă mai departe. Dylan a cochetat cu mai multe sporturi, fie la școală, fie din curiozitate.

Iar noi l-am încurajat să încerce orice sport îi place, pentru că știm ce beneficii are sportul în general și că sportul formează caractere puternice, chiar dacă nu îl practici neapărat la nivel de performanță.

Acum face sport doar că hobby și și-a ales un drum academic diferit, pentru că îi place să construiască lucruri, să repare, să recondiționeze. A lucrat, spre exemplu, într-un atelier de recondiționat mașini retro și a fost foarte încântat”, a mai spus Nadia, conform sursei.