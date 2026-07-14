Momentul care a devenit viral: cum au apărut Erling Haaland și Zlatan Ibrahimovic? ”Puterea stă în păr”

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Erling Haaland și Zlatan Ibrahimovic sunt protagoniștii unui moment inedit, care a devenit viral. Descoperă în paragrafele următoare care este ipostaza în care au apărut. Mesajul transmis de cunoscuții fotbaliști.

Erling Haaland și Zlatan Ibrahimovic, poze de colecție

Erling Haaland a plecat din Statele Unite ale Americii după ce echipa națională a Norvegiei a fost eliminată din Cupa Mondială. Fotbalistul nu s-a întors acasă cu mâna goală, ci cu un suvenir inedit. Mulți au fost curioși să afle .

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Starul norvegian a cheltuit 750 de dolari pentru această amintire. A fost achiziționată din magazinul Wild Bill’s Western Store din Dallas, Texas. Și acesta nu este singurul moment special pentru cunoscutul jucător. El a avut parte de o întâlnire memorabilă cu unul dintre cei mai buni foști sportivi din Suedia, și anume Zlatan Ibrahimovic.

Cei doi au devenit rapid virali datorită a două imagini speciale. În prima dintre ele stau față-n față, iar în a doua se uită direct spre obiectivul camerei de fotografiat. Ceea ce este de-a dreptul surprinzător la aceste fotografii nu este legat de felul în care au fost surprinși, ci de mesajul care însoțește pozele de pe social media.

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„Puterea stă în păr”, este descrierea de pe Instagram. Ce-i drept, în ultima perioadă Erling Haaland este văzut ca un bărbat extrem de atrăgător, care are mare grijă de felul în care arată. Norvegianul are o dietă echilibrată și foarte bine pusă la punct. În plus, nu este adeptul tatuajelor, dorind să fie cât mai sănătos.

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În prezent, se numără printre puținii fotbaliști care nu au niciun desen imprimat pe piele. El a ales să facă acest lucru datorită faptului că este un donator frecvent de sânge. Pe de altă parte, Zlatan Ibrahimovic are mai multe astfel de opere de artă. În urmă cu peste un deceniu și-a tatuat numele a 50 de persoane care suferă de foame. Gestul său a sprijinit campania ONU de ajutorare a țărilor foarte sărace.

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Ce reacții au primit Erling Haaland și Zlatan Ibrahimovic

Erling Haaland și Zlatan Ibrahimovic au primit multiple comentarii de la fanele din lumea întreagă. După ce s-au afișat împreună social media a explodat, cântăreața Lidia Buble fiind una dintre cele care au reacționat. Fosta iubită a lui Răzvan Simion a lăsat trei emoji cu ochelari de soare, care exprimă în general o atitudine cool, încrezătoare, relaxată sau nonșalantă.

„Acel duo”, a scris Ivana Knoll, cunoscută drept cea mai mare suporteră din Croația. „Câteva icoane”, „Vikingii noștri”, „Uau, poza asta”, „Două legende” sau „Supraîncărcare aură”, au completat alte persoane din online. Imaginile au adunat rapid peste 5,5 milioane de aprecieri doar pe un singur cont.

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În altă ordine de idei, Erling Haaland . A recunoscut că are deja tricoul fotbaliștilor englezi care își continuă evoluția în cadrul acestui eveniment sportiv. A luat această decizie pentru că s-a născut la Leeds, în perioada în care tatăl său, Alf-Inge Haaland, juca pentru echipa locală Leeds United.