Momentul care a făcut-o pe Simona Halep să se retragă din tenis: „Performanța este un chin”

După ce fostul lider mondial , Halep a ales să se retragă din sportul care i-a oferit totul.

Simona Halep, dornică să-și trăiască viața după sacrificiile pe care le-a făcut pentru performanță

La sfârșitul anului 2022, Simona Halep a fost suspendată provizoriu din tenis, după ce a fost testată pozitiv pentru Roxadustat. Ulterior, a făcut apel la TAS, care i-a dat câștig de cauză, permițându-i să revină în circuitul WTA.

Revenită pe teren anul trecut, la turneul WTA Miami, Halep s-a confruntat cu numeroase probleme medicale, care au dus la sfârșitul glorioasei sale cariere.

Simona a încercat să joace din nou la cel mai înalt nivel, cu care își obișnuise fanii, însă accidentările au făcut-o să abandoneze anumite turnee, iar pe unele să le rateze.

Tenismena nu a mai suportat să nu poată atinge performanțele trecutului și a decis în cele din urmă să „își agațe racheta în cui”. Obosită după 15 ani de muncă neîncetată, Simona este nerăbdătoare să descopere și alte laturi ale vieții:

„După ce am înțeles că accidentarea de la genunchi este gravă și fără operație este cam greu să revin acolo sus. Eu mereu am spus că dacă nu pot să revin unde am fost nu ar mai merita să mă chinui zi de zi. Performanța este un chin, din punctul meu de vedere.

Stând departe de teren, mi-am dat seama cât de greu mi-a fost în ultimii 15 ani. A fost în fiecare zi muncă. Viața înseamnă și altceva. Vreau să mă bucur de ceea ce trăiesc acum. Sunt împăcată, mulțumită, consider că e momentul să privesc în altă direcție”, a declarat Simona Halep la Transylvania Open.

Simona Halep a strâns o avere uriașă din tenis cu care își poate trăi viața așa cum își dorește în următorii ani

Ea a declarat că va lăsa lucrurile să vină de la sine și va vedea pe parcurs care vor fi următorii pași în aventura vieții sale.

Fostul lider în clasamentul WTA de la finalul anilor 2017 și 2018 , bani cu care își poate descoperi noi pasiuni, departe de lumea agitată a tenisului.

Conferința de presă a Simonei Halep după ce și-a anunțat retragerea din tenis