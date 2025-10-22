Sport

Momentul care a făcut platoul să râdă în hohote: celebra prezentatoare tv, victima unui accident vestimentar. Video

Kate Scott, prezentatoare CBS Sports, a avut parte de un moment neașteptat în direct, când rochia i s-a rupt. Cum au reacționat colegii de platou. Momentul s-a viralizat pe social media.
23.10.2025 | 01:07
Un moment neașteptat a stârnit rumoare în platoul CBS Sports, miercuri seara, în timpul transmisiunii dedicate UEFA Champions League. Prezentatoarea Kate Scott, una dintre cele mai cunoscute figuri feminine din fotbalul mondial, a avut parte de un incident neplăcut în direct, care i-a luat prin surprindere atât pe colegii de platou, cât și pe telespectatori.

Totul s-a întâmplat în timpul unei pauze de analiză a meciurilor din runda cu numărul 3 din UEFA Champions League. Clint Dempsey a intrat în platou și și-a salutat colegii de studio. În momentul în care Kate s-a întins peste masă pentru a răspunde strângerii de mână, rochia i s-a rupt pe o parte. „Mi s-a rupt bluza!”, a exclamat ea, încercând rapid să se acopere cu mâna.

Reacții de senzație după ce Kate Scott și-a rupt bluza

Colegii de emisiune, Thierry Henry, Jamie Carragher, Micah Richards și Dempsey, nu și-au putut ascunde zâmbetele, iar atmosfera a devenit una hilară, deși ușor stânjenitoare. Richards, mereu pus pe glume, nu s-a putut abține: „Hai, Kate, mai fă o întindere!”, a spus el, provocând hohote de râs.

Momentul s-a viralizat instant pe rețelele de socializare. Fanii s-au ținut de glume pe mai toate platformele. „Kate Scott, cu reflexe de pisică! A salvat situația impecabil”, a scris un utilizator. Un altul a adăugat: „Cea mai profesionistă reacție posibilă într-o situație jenantă”.

Cine e Kate Scott

Kate Scott, cunoscută anterior ca Kate Abdo, este una dintre cele mai apreciate prezentatoare de sport din SUA. În 2024, ea s-a căsătorit cu Malik Scott, fost pugilist profesionist și actual antrenor al lui Deontay Wilder.

Cariera sa a început în Marea Britanie, unde a lucrat pentru Sky Sports, unde a moderat interviuri și emisiuni din Premier League și UEFA Champions League. Accentul său britanic, combinat cu o dicție impecabilă și o cultură sportivă solidă, au făcut-o rapid remarcată. După succesul din Anglia, Kate a fost cooptată de CBS Sports, devenind imaginea fotbalului european pentru publicul american.

