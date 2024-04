Momentul care a marcat-o pe Ioana Ginghină înainte să devină mamă: “Mi-a fost frică”

Ioana Ginghină a vorbit despre momentul care a marcat-o profund acum ceva timp, înainte să devină mamă. Vedeta a trecut prin momente grele, dar lucrurile s-au așezat, în final.

Ioana Ginghină a dezvăluit momentul care a marcat-o. Ce s-a întâmplat înainte să devină mamă

De-a lungul timpului, Ioana Ginghină a avut parte atât de bucurii, cât și de momente mai puțin bune. Actrița a fost căsătorită de două ori în trecut.

Între 2006 și 2019, . La scurt timp după ce s-au căsătorit, Ioana Gingină a avut parte de un moment foarte dificil.

Mai exact, a rămas însărcinată pentru prima dată, lucru care i-a adus multă fericire la momentul respectiv, mai ales că își dorea foarte mult să devină mamă.

Vedeta avea grijă să-și facă regulat controale medicale și analize pentru a se asigura că sarcina nu are probleme. Cu toate acestea, Ioana Ginghină a suferit un avort spontan.

Medicul i-a spus atunci că un accident genetic a fost cauza avortului, care a fost un moment devastator pentru actriță. Deși i-a fost foarte greu, vedeta nu a renunțat, ci a încercat din nou să aibă un copil.

“M-a afectat prima sarcină pierdută. Acolo am avut gândurile alea ‘de ce mi se întâmplă mie’, ‘de ce s-a întâmplat asta’, ‘poate mi se mai întâmplă încă o dată’ și așa mai departe.

Mi-a fost frică să mai rămân încă o dată gravidă ca să nu se mai întâmple un avort spontan. Medicul ne-a spus că a fost un accident genetic. Bun, dar ce șanse erau să nu se mai repete?! Erau zero sau 100% șansele”, a povestit Ioana Ginghină în cadrul emisiunii .

În cele din urmă, Ioana Ginghină a rămas din nou însărcinată, la mai puțin de un an de când a pierdut prima sarcină. Din fericire, lucrurile au mers bine de data aceasta, pentru că vedeta a adus pe lume o fetiță, Ruxandra, care acum are 15 ani.

“Când am primit acordul medicului, nu a mai stat să mă gândesc la faptul că nu sunt pregătită, stai să vedem, stai că poate nu e bine sau mai știu eu ce.

Am dat uitat tot ce a fost și am trecut la treabă. Mi-a stat gândul numai la faptul că am șanse să fac acel copil. Nu am stat foarte mult în suferința aia”, a mai spus vedeta.

Ce reguli i-a impus Ioana Ginghină fiicei sale, Ruxandra

De curând, Ioana Ginghină a vorbit despre relația pe care o are cu fiica ei, Ruxandra. Vedeta este o mamă strictă și .

De exemplu, Ruxandra trebuie să vină acasă imediat după școală, în timpul săptămânii, iar vinerea la cel târziu 21.30. Ioana Ginghină vrea să-i ofere cea mai bună educație fiicei sale și nu vrea ca aceasta să ia parte la diverse petreceri unde să consume alcool.

“E foarte greu cu adolescenții, îmi este mie foarte greu să înțeleg că trebuie să o las, trebuie să fiu mult mai dură față de cum eram înainte, să fiu mult mai atentă cu cine iese, cât iese, ce face când iese.

În timpul săptămânii are o anumită oră de venit acasă, clar trebuie să vină după școală, doar vinerea are voie să iasă până la un 21.30 maxim, nu e vorba numai de program. E vorba de petrecerile care mai sunt, să nu fie alcool…”, a spus vedeta pentru .