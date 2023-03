Momentul care a scandalizat jurații Românii au talent. Ce a făcut o fetiță pe scenă. Bobonete: „Mi se blochează mintea”

Iulia are 11 ani și a venit la Românii au talent pentru a le arăta tuturor care este marea sa pasiune. De când se știe, iubește belly dance-ul, iar familia o susține. Cu toate acestea, juraților nu le-a prea plăcut ce au văzut.

În ediția de pe scenă a urcat Iulia. Micuța are doar 11 ani, din care șase i-a dedicat belly dance-ului, de care a fost atrasă de când se știe. Și-a descoperit pasiunea urmărind videoclipuri pe internet și ascultând muzică orientală.

„Mă numesc Cocu Iulia Florentina. Vin din Galați și am 11 ani. Și mă ocup cu dansul. Eu am început să fac belly dance când eram foarte, foarte mică. Ascultam foarte multă muzică orientală. Dansam foarte mult prin casă și la vârsta de șase ani am reușit să mă înscriu la un curs de belly dance”, a spus fetița la Românii au talent.

Chiar dacă unii desconsideră acest stil de dans, Iulia nu le dă dreptate. Pentru ea, este un mod de a trăi și de a se încărca cu energie. Ceea ce o ajută foarte mult este faptul că are parte, în totalitate, de susținerea familiei.

„Multă lume crede că e un dans care se dansează mai mult pe manele. Nu, este un dans foarte frumos. Și mi se pare un dans care mie îmi dă o energie foarte bună. Mă relaxează, într-un fel.

Părinții mei au o părere foarte bună despre dansul meu. Li se pare și lor un dans foarte frumos. Până și bunicii mei au fost de acord cu belly dance-ul, pentru că li se pare un dans foarte bun și potrivit pentru mine”, a dezvăluit Iulia.

„Cred că atunci când o să mă vadă jurații, o să aibă o părere foarte bună. Și chiar cred că o să se distreze”, afirma încrezătoare fetița înainte să urce pe scena de la . Prestația sa, însă, nu a avut efectul scontat.

Juraților de la Românii au talent le-a fost greu să treacă peste vârsta Iuliei

Jurații i-au recunoscut Iuliei talentul, dar s-au lovit de bariera vârstei. Andra i-a mărturisit că i-a plăcut dansul său, dar că este potrivit, mai degrabă, cuiva care are mai mult de 11 ani, deoarece este menit să „stârnească ceva”.

„Mie mi-a plăcut foarte mult dansul tău. Mi-a plăcut costumația ta. Mi-a foarte greu să asociez dansul, în schimb, cu vârsta ta. Pentru că, pentru mine, genul ăsta de dans trebuie să stârnească ceva senzualitate.

Iar la vârsta ta nu ai cum să faci lucrurile astea. Tu ai executat foarte bine mișcările. Cred că vei fi o dansatoare extraordinară și că, daca asta îți place, sigur peste câțiva ani o să se înțeleagă din dansul acesta ce cred că ar trebui să spună”, a spus Andra la Românii au talent.

„Și eu sunt pus într-un impas. Am aceeași problemă de a privi dansul ăsta care era dansat în anumite situații. Mie mi se pare potrivit unor femei mature. Am o greutate în a privi și a judeca dansul tău fără să țin cont de vârstă”, i-a dat dreptate și Dragoș Bucur.

În același timp, Andi Moisescu a rugat-o să nu-i ia în nume de rău părerea: „N-aș vrea sub nicio formă să te rănesc și nici să înțelegi greșit. Ești, fără dar și poate, o fetiță care e făcută pentru dans. Ai foarte mare talent în povestea asta. O să fac astăzi un efort și o să încerc să jurizez doar talentul din tine”.

Mihai Bobonete, deranjat de numărul copilei: „Mi se blochează mintea”

Cel care nu a reușit să treacă peste vârsta Iuliei a fost Mihai Bobonete. i-a dat direct „nu” și a refuzat să jurizeze numărul: „Eu nu am vrut să comentez nimic. Pentru că…Eu, în general, mie nu-mi place belly dance-ul. Ca să știți.

Nu mi se pare nimic spectaculos. Și n-are legătură, în general, cu ceea ce înseamnă copilărie. Eu înțeleg că el este și un sport acum. Și multe lucruri s-au transformat în sporturi și le putem găsi.

Problema e că atunci când văd un copil care execută un dans care are treabă cu erotismul și senzualitatea, mi se blochează puțin mintea. Să mă iertați dacă sunt atât de îngust”.