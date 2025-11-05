News

Momentul care i-a marcat viața lui Emeric Ienei. Ce a pățit tatăl regretatului antrenor: ”A fost luat prizonier de ruși”

Emeric Ienei povestea și-a deschis sufletul acum ceva timp și a vorbit despre acel moment care aveai să-i marcheze viața. La mijloc a fost vorba despre tatăl său.
Valentina Vladoi
05.11.2025 | 15:50
Momentul care ia marcat viata lui Emeric Ienei Ce a patit tatal regretatului antrenor A fost luat prizonier de rusi
Momentul care l-a marcat Emeric Ienei. Sursă foto: Facebook / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Emeric Ienei s-a stins din viață, miercuri, 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani. Deși a avut o carieră de mare succes pe plan sportiv, acesta a trăit o viață cât se poate de modestă, presărată cu numeroase evenimente.

Cum a arătat prima parte din viața lui Emeric Ienei

Emeric Ienei a fost pasionat de fotbal încă de la o vârstă fragedă. Și iată că a reușit să facă performanță în acest sens, din postura de antrenor. Pe plan personal în schimb, acesta a avut de traversat și momente mai complicate.

ADVERTISEMENT

Celebrul antrenor a prins comunismul, Revoluția, dar și libertatea. De asemenea, deși este etnie maghiară, Emeric Ienei s-a mândrit întotdeauna cu cetățenia sa română. Care este însă povestea acestuia?

Antrenorul a copilărit în Slovacia, deși s-a născut în România. Situația de la acel moment a făcut însă ca părinții acestuia să fie nevoiți să fugă din țară și să înceapă o cu totul altă viață.

ADVERTISEMENT
Cine a fost doctorița româncă din Franța al cărei corp a fost găsit...
Digi24.ro
Cine a fost doctorița româncă din Franța al cărei corp a fost găsit carbonizat. Polițiștii îl caută pe fiul femeii, care este suspect

„În timpul războiului, tatăl meu a fugit, ca să nu intre în armată în România. Am fugit în Ungaria cu toată familia. Eu aveam 4 ani. Ne-am stabilit în Lucenec, care se află acum în Slovacia. Tatăl meu s-a angajat la o fabrică din orăşel.

ADVERTISEMENT
Cum l-a numit Victoria pe David Beckham, după ce englezii au anunțat că...
Digisport.ro
Cum l-a numit Victoria pe David Beckham, după ce englezii au anunțat că și-a schimbat numele

Acolo am stat până s-a terminat războiul. Problema era că tatăl meu, deşi fugise de armata română, a ajuns în cea maghiară. L-au luat acolo. A plecat şi n-am mai ştiut de el până în 1946”, a povestit aceasta, într-un interviu acordat pentru Adevărul.

Momentul care l-a marcat Emeric Ienei

Un moment dureros din copilăria regretatului antrenor a fost dispariția tatălui său. Mai exact, bărbatul a ajuns să fie luat prizonier de ruși și a fost eliberat de abia de englezi. Iar deși războiul se terminase, familia nu a mai auzit nimic de el.

ADVERTISEMENT

De abia după ceva timp, tatăl lui Emeric Ienei s-a întors acasă. În primă fază, acesta nu l-a recunoscut pe părintele său, iar momentul a fost unul cât se poate de marcant. Vocea lui însă rămăsese aceiași.

„Luptase pe frontul din zona Germaniei, iar în Austria fusese luat prizonier de ruşi. A fost eliberat de englezi. A venit pe jos, cu trenul şi cu căruţa. Războiul se terminase, nu mai ştiam nimic de el. Ne-am trezit, într-o zi, cu el acasă.

Eram în grădină, căţărat în cireş, şi a apărut un om. Mă uitam la el şi nu-l recunoşteam, aşa de slab era. Mi-am dat seama cine e numai după voce, când m-a strigat”, a mai dezvăluit acesta, pentru sursa citată.

Cum s-a schimbat viața antrenorului după revenirea tatălui său

Odată cu revenirea tatălui său acasă, familia lui Emeric Ienei s-a reîntors în România, la Arad. Acolo, celebrul antrenor a continuat școala, iar odată cu ea a descoperit și pasiunea pentru fotbal.

Se juca în fiecare zi, iar tatăl său a observat acest lucru. Astfel, a decis să îi cumpere o minge de fotbal adevărată pe care să o folosească. Nu va uita niciodată acel moment din viața sa, care de altfel avea să fie începutul unei cariere fabuloase.

„După revenirea tatălui meu ne-am întors la Arad, unde locuia bunicul meu. Am continuat şcoala, pentru că eram deja în clasa întâi. Atunci am descoperit şi fotbalul. Era un maidan, chiar lângă o biserică catolică. Stăteam toată ziua acolo, jucam cu copiii de vârsta mea, 7-8 ani.

Tatăl meu a văzut că-mi place foarte mult fotbalul şi mi-a cumpărat prima minge de fotbal. Până atunci jucam cu una făcută din zdrenţe, din ciorapii mamei mele. Vă daţi seama, când am văzut prima minge adevărată a fost un eveniment. Eram foarte mândru. Când nu-mi convenea cum îmi ieşea jocul, îmi luam mingea şi plecam acasă”, a mai povestit Emeric Ienei.

Și iată că treptat, acesta a reușit să își construiască o carieră solidă în fotbal. Lucrurile păreau normale, războiul s-a terminat, iar Emeric Ienei devenea un tânăr fotbalist cu planuri ambițioase.

Totodată, el nu a uitat nici acum avantajele pe care le avea la acel moment. „Ca tânăr fotbalist, eu nu eram aşa de expus la greutăţile din jur. De exemplu, aveam o masă gratuită, prânzul, care ne era pus la dispoziţie de clubul pentru care jucam”, a mai completat el.

Menționăm faptul că Emeric Ienei a reușit să își construiască o carieră solidă la Clubul Steaua, atât ca jucător, cât și ca antrenor. Totodată, el a fost și protagonistul celei mai mari performanțe din istoria fotbalului românesc și anume câștigarea Cupei Campionilor din 1986 cu Steaua Bucureşti.

La 88 de ani însă, marele antrenor s-a stins de viață. Acesta s-a confruntat cu probleme de sănătate în ultimii ani și iată că miercuri, 5 noiembrie, corpul său a cedat.

AQUA Carpatica, parteneriat de excepție cu Cravata Galbenă. Cum este promovat filmul dedicat...
Fanatik
AQUA Carpatica, parteneriat de excepție cu Cravata Galbenă. Cum este promovat filmul dedicat legendarului dirijor Sergiu Celibidache
Mitică Dragomir, declarații tari despre Nicușor Dan: „Vrea putere absolută, ca un dictator!”...
Fanatik
Mitică Dragomir, declarații tari despre Nicușor Dan: „Vrea putere absolută, ca un dictator!” Ce crede despre suspendarea președintelui României
Cine e afaceristul Fănel Bogos, vizat într-o anchetă DNA în care apare și...
Fanatik
Cine e afaceristul Fănel Bogos, vizat într-o anchetă DNA în care apare și un general apropiat de Georgescu. Averea uriașă a acestuia și scandalul ”Salmonella”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
'Când vedeți că se sting legendele Stelei, vă pare rău de războiul cu...
iamsport.ro
'Când vedeți că se sting legendele Stelei, vă pare rău de războiul cu ele?'. Gigi Becali a dat cărțile pe față după moartea lui Emeric Ienei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!