Momentul care i-a schimbat cariera lui David Matei: „De atunci m-am tot ridicat!“. Ce mesaj i-a transmis „perla“ Universității Craiova selecționerului Costin Curelea

Convocat de selecționerul Costin Curelea pentru acțiunea din martie a naționalei de tineret, David Matei traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei. Mijlocașul celor de la Universitatea Craiova a rememorat momentul care i-a dat încredere și i-a schimbat traseul în fotbal: debutul la seniori pentru CSA Steaua, în Liga 2, atunci când a reușit imediat să iasă în evidență cu o pasă decisivă. De atunci, spune el, a început ascensiunea care l-a adus acum în postura de a emite pretenții la un rol important în naționala U21.

David Matei, mesaj pentru selecționer înaintea „dublei” cu Kosovo și San Marino: „Pot fi unul dintre lideri!”

Ajuns în lotul României U21 pentru meciurile cu Kosovo și San Marino, David Matei a vorbit deschis pentru despre obiectivele „tricolorilor mici” și despre experiența acumulată până acum la acest nivel. Fotbalistul oltenilor este convins că echipa poate obține maximum de puncte în această acțiune și, totodată, a rememorat debutul său la echipa de club, moment pe care îl consideră decisiv pentru evoluția sa ulterioară.

„E o senzație foarte plăcută, normal. E o onoare să-mi reprezint țara și încerc de fiecare dată să ajut. Debutul meu la naționala de tineret a fost chiar împotriva Spaniei și chiar a însemnat un meci foarte important pentru mine. Valoarea lor s-a văzut pe teren, dar diferențele sunt ceva mai mici la nivelul gazonului decât se spune.

Acum, cu Kosovo și San Marino, e clar că ne dorim șase puncte. Pot fi unul dintre liderii naționalei, dar depinde totul de mine. Când debutezi la echipa ta și reușești să ajuți echipa cu o pasă de gol, e mai mult decât mă gândeam. Nu îmi imaginam, în primul rând, că voi debuta atunci, la CSA Steaua, dar să dau și pasă de gol. A fost o perioadă specială, pentru că de acolo am început să joc constant și m-am tot ridicat. Încerc să nu iau nimic personal, doar mă bucur de fotbal și doar la asta încerc să mă gândesc”, a declarat David Matei.

David Matei, despre pasul la Universitatea Craiova: „M-am acomodat rapid!”

După experiența din Liga 2, David Matei a făcut pasul la Universitatea Craiova, acolo unde a fost nevoit să se adapteze rapid la rigorile primei ligi. Mijlocașul recunoaște că saltul valoric a fost unul considerabil, însă spune că a reușit să țină pasul datorită muncii și sprijinului primit din partea colegilor și a staff-ului tehnic.

„Am încercat să mă acomodez cât de mult am putut. Am muncit pentru a nu simți trecerea grea, de la eșalonul secund la prima ligă și cred că mi-a și reușit. Diferența de nivel este foarte mare. Am venit din Liga 1 în SuperLiga și sunt alături de jucători care evoluează la echipa națională și reprezintă țara. Avem și jucători din străinătate de calitate mare, a fost o diferență destul de mare, dar eu zic că m-am acomodat destul de bine și de rapid.

La început de sezon, Mirel Rădoi m-a ajutat extrem de mult. Totuși, avem un grup foarte frumos. Nu e cineva anume care m-a ajutat în special, toți au vorbit cu mine, au încercat să mă facă să mă simt în largul meu. Ușor-ușor am făcut pasul și am reușit să prind primul 11. Nu vrem să ne considerăm favoriți. Toți au zis asta mereu, Craiova-Craiova, iar după meciul cu Argeș deja nu mai eram în calcule. Încercăm să ne facem treaba meci de meci și cred că la valoarea lotului și la munca pe care o depunem, la final vom fi pe primul loc“, a mai spus jucătorul Universității Craiova.

David Matei, ghidat pe teren de vorbele lui Mirel Rădoi: „Când moare bucuria, se termină cariera!”

Deși pe banca tehnică a Universității Craiova se află acum Filipe Coelho, , care spune că secretul constă într-un lucru simplu: bucuria de a juca fotbal.

„Pentru mine a fost ceva uriaș să vin din liga secundă în SuperLiga, la Universitatea Craiova. Am primit un sfat de la fostul nostru antrenor, Mirel Rădoi. Mi-a spus că, atunci când bucuria de a juca fotbal va muri, atunci se va încheia și cariera. De aceea încerc să mă bucur pe teren și să dau tot ce am meci de meci“, a mai spus mijlocașul oltenilor.

Costin Curelea a ales 23 de jucători pentru meciurile cu Kosovo și San Marino

Formația U21 a României își continuă parcursul în preliminariile EURO 2027, urmând să întâlnească echipele din Kosovo și San Marino. Primul joc va avea loc vineri, 27 martie, de la ora 20:00, pe stadionul Fadil Vokrri din Priștina, iar cel de-al doilea este programat marți, 31 martie, de la ora 19:00, pe arena ”Eugen Popescu” din Târgoviște.

Pentru aceste întâlniri, . Se remarcă faptul că pe listă sunt și Lisav Eissat și Ioan Vermeșan, aflați în primă fază în lotul preliminar al echipei mari, dar pe care Mircea Lucescu nu i-a păstrat pentru duelul cu Turcia.