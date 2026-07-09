Momentul care i-a schimbat cursul vieții lui Gabi Mureșan, încă de când era fotbalist. Ce i-a promis soției sale: ”M-am săturat de asta!”

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Gabi Mureșan (44 de ani), cunoscut fost fotbalist în prima ligă din România la echipe precum CFR Cluj, Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița și ASA Târgu Mureș, dar și om implicat în politică din postura de primar într-o comună din județul Mureș, a murit fulgerător în noaptea de miercuri spre joi (8 spre 9 iulie). Vestea tragică venită din centrul țării a șocat o țară întreagă.

Ce promisiune i-a făcut Gabi Mureșan soției sale cu câțiva ani înainte de retragerea din fotbal: ”Am avut o înțelegere cu ea”

În prezent primar al comunei Apold (județul Mureș), fostul fotbalist Gabi Mureșan, a murit, în noaptea de miercuri spre joi, în urma unui stop cardio-respirator. În ciuda noului său rol, cel de om implicat în administrația locală și implicit în politică, Gabi Mureșan a rămas o figură extrem de populară și de cunoscută în lumea fotbalului intern.

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Vestea tragică pe care fotbalul românesc a primit-o joi dimineața a reprezentat un șoc imens. , de la fostele echipe ale lui Mureșan și de la toți cei care l-au cunoscut, i-au fost prieteni, colegi sau rivali pe teren. Primăria Apold, comuna din județul Mureș pe care Gabi Mureșan o conducea cu rezultate bune din 2020, a anunțat decesul fostului mare fotbalist al CFR-ului.

Gabi Mureșan, la doar 44 de ani, lasă în urmă o familie extrem de solidă și de fericită până în această dimineață. Fostul fotbalist era căsătorit și avea doi băieți. În urmă cu un an, Mureșan oferea un interviu în presa din România în care dezvăluia ce promisiune i-a făcut soției sale. Se întâmpla asta încă de când fostul mijlocaș era în activitate.

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Era o promisiune care, în timp, i-a schimbat cursul vieții fostului fotbalist. Mai exact, Mureșan spunea că s-a ”săturat de cantonamente” și că i-a promis soției sale că nu se va mai implica în fotbal, după retragere. Făcea asta în urma unei experiențe în Rusia, la Tom Tomsk. ”M-am săturat de cantonamente. Dacă eram antrenor trebuia să fiu mai implicat. Am avut o înțelegere cu soția, după ce am venit din Rusia și am jucat doi ani la Târgu Mureș”, a spus Gabi Mureșan, la .

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Ce a urmat pentru Gabi Mureșan după retragerea din activitatea de fotbalist

ai primei divizii. El și-a petrecut aproape toată cariera în campionatul intern. După Gaz Metan Mediaș, au urmat Gloria Bistrița, CFR Cluj și ASA Târgu Mureș. Mureșan s-a retras din fotbal în vara anului 2017. A avut o ultimă experiență la Târgu Mureș, la ASA. Din 2020, cariera sa profesională a urmat o direcție surprinzătoare.

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Din 2018, Gabi Mureșan s-a retras la Apold. E vorba de o micuță comună de circa trei mii de suflete, situată la circa 60 de kilometri de municipiul Târgu Mureș. Inițial, a deschis aici o pensiune. Din 2020 s-a implicat în viața comunității. Atunci, a candidat pentru postul de primar. A câștigat alegerile cu peste 63% dintre voturi. Rezultatele excepționale din primul mandat i-au adus o victorie lejeră la următorul scrutin. În 2024, Gabriel Mureșan a fost reales cu 88,83% dintre preferințele electoratului.

Clubul alături de care a scris istorie Gabi Mureșan în România

Mijlocaș defensiv de meserie care a adunat și 9 selecții la națională, Gabi Mureșan a cucerit nu mai puțin de 9 trofee în campionatul intern. Au fost trei titluri de campion, trei cupe și trei supercupe. Cele mai multe, 8, au venit alături de CFR Cluj. A jucat pentru echipa din Gruia peste 130 de meciuri între 2007 și 2013.

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În afară de aceste trofee, Mureșan a fost implicat direct în victorii care vor rămâne mereu în istoria fotbalului românesc. Cu el în echipă, CFR a învins adversari precum Manchester United, AS Roma și Braga.