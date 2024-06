„Tricolorii” sunt gata să lupte pentru calificarea în optimile de finală de la EURO 2024 cu Slovacia. Andrei Burcă a vorbit despre momentul care l-a pus în dificultate înaintea întâlnirii decisive de pe stadionul din Frankfurt.

Andrei Burcă, despre România – Slovacia de la EURO 2024: „Trebuie să dăm totul pe teren”

Andrei Burcă își dorește din suflet să se califice în fazele eliminatorii din grupa E la EURO 2024. Fundașul „tricolorilor” nu ia în calcul alt scenariu înainte de România – Slovacia, confruntarea decisivă din ultima etapă.

ADVERTISEMENT

pe teren pentru calificarea. , care i-ar ajuta și pe slovaci în grupă.

„Mâine ne așteaptă un meci foarte dificil, avem un adversar bun. Suntem pe primul loc după primele două etape din grupă, iar acest loc este meritul unor principii. Nu trebuie să ne abatem de la ele, trebuie să dăm totul pe teren.

ADVERTISEMENT

Cred că asta a apreciat publicul, fanii care au venit lângă noi în aceste meciuri. Ne dorim foarte mult să ne calificăm și depinde doar de noi. Principiile și valoriile le-am construit cu Mister de doi ani de zile și oamenii apreciază acest lucru.

Dacă vrem să construim o națională de viitor și nu trebuie să ne abatem de la principii. Avem drumul nostru și așa trebuie să continuăm pe el, este cel mai solid drum și doar așa putem să facem performanță pe viitor din punctul meu de vedere”, a spus Burcă.

ADVERTISEMENT

Momentul care l-a pus în dificultate pe Andrei Burcă înainte de România – Slovacia de la EURO 2024! „Trist!”

„Când am început calificările nimeni nu ne-a dat nicio șansă să fim în Germania. După ce ne-am calificat anumiți oameni spuneau că nu o să facem niciun punct sau nu o să ieșim din grupă. Noi avem drumul nostru și cred cu tărie că și mâine vom intra cu ele pe teren.

Suntem responsabili de ce facem pe teren. Și după meciul cu Belgia, lumea a apreciat că am dat totul pe teren. Chiar dacă eram mort de oboseală după meciul cu Belgia, când m-am dus în fața fanilor cred că a fost una dintre cele mai triste zile din viața mea.

ADVERTISEMENT

Nu am putut să îi facem îi facem fericiți, am privit lucrurile în fața și știu că am făcut tot ce a depins de mine. În anii precedenți dacă plecam de la 1-0 în minutul 2 putea să se întâmple ceva mai nasol, dar noi am crezut în grup.

Am încerca să facem tot ce depinde de noi, dar noi ne-am mai calificat în urmă cu doi ani. Nu avem o experiență la acest nivel și se vede, sunt foarte multe lucruri noi la care ne adaptăm. Cu siguranță vom da mereu totul pe teren și de asta am fost trist când i-am văzut pe fani.

Și noi avem acces la presă și vedem cum vin oamenii în număr foarte mare și ne susțin. Încercăm mereu să nu îi dezamăgim, asta este primul scop pe teren. Din punctul meu de vedere, fanii români sunt pe primul loc la EURO”, a declarat stoperul.

„Suporterii mă fac să dau 120%, mi-aș da viața pentru ei”

„Cel puțin, pe mine mă fac să dau 120%, orice problemă aș avea aș intra pe teren și mi-aș da viața pentru ei, dacă Mister va avea nevoie. Sunt pregătit 100%, a fost un antrenament normal. Asta fac de obicei a doua zi după meci, nu a fost nevoie de intensitate pentru că încă eram în procesul de refacere.

Vin după o perioadă dificilă, știu că nu am jucat. Această perioadă nu mă împiedică să dau totul pentru România, pentru țara mea, vreau să îi fac mândri pe români. Când vezi emulația de pe străzi sau când vezi cum te întâmpină fanii români la încălzire nu se pune problema de energie, dureri.

Noi intrăm pe teren și când îi avem pe ei în spate sunt al 12-lea jucător sau chiar primul jucător. Ei ne impulsionează și au un aport foarte mare la lucrurile pe care le-am făcut până acum. Slovacia este o echipă foarte bine organizată, au niște principii foarte clare pe care și noi încercăm să le implementăm.

Se vede că lucrează anumite lucruri de foarte mult timp. Au și valori individuale, dar noi avem drumul nostru la EURO și trebuie să ne demonstrăm nouă că putem să facem performanță, că ne putem depăși limitele și să învățăm din această experiență.

Avem o partidă dificilă, trebuie să fim pregătiți pentru ea. Suntem generația de suflet, deci oamenii aprecieză sufletul, iar de aici trebuie să plecăm ca următoarele generații să aibă o bază solidă. Ne-am setat de când a venit Mister, avem niște principii și valori de la care nu ne abatem.

Am recunoscut după meciul cu Belgia, sunt numărul trei în lume și atât am putut. Sunt foarte multe lucruri de care nu am avut parte, am avut niște minusuri. Absența de la un EURO ar fi unul dintre ele.

Îmi doresc ca următoarele generații să învețe de la noi, să aibă o bază care să îi ajute să crească foarte mult. Sunt băieți tineri, vreau ca această experiență să îi ajute pe viitor să facă mândri milioane de români”, a încheiat Andrei Burcă.